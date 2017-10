Vor 100 Jahren wurde in der Töpferstadt der Zweigverein des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) gegründet. Für die Vorsitzende Elisabeth Henrichmann und rund 100 Frauen war das Grund genug, das Jubiläum am Samstag im Georgsheim mit Musik, Vorträgen, Kabarett und einem gemütlichen Beisammensein zu feiern. Zum Abschluss des Geburtstagsfestes wechselten sie in die benachbarte Marienkirche zum Gottesdienst.

Von Elvira Meisel-Kemper

„Die soziale Stellung der Frau zu verbessern, war immer ein vorrangiges Anliegen. Frauen mit Hut und Mut waren es, die sich in unserem Verband zusammenschlossen und sich für die sozialen Fragen einsetzten, welche die Frauen damals bewegten“, so Henrichmann in ihrer Begrüßung. Mit den „Frauen mit Hut“ waren die studierten, besser ausgebildeten Frauen gemeint.

Henrichmann erinnerte an ihre tatkräftigen Vorgängerinnen, die inhaltsreiche Vorträge, Treffen und Fahrten organisierten. Das ehrenamtliche Engagement erstreckte sich auch auf die gute Kontaktpflege zur Evangelischen Frauenhilfe. „Was uns fehlt, sind tatkräftige, junge Frauen, die bereit sind, unsere Arbeit mitzugestalten“, beendete Henrichmann ihre Ansprache.

Als Festrednerin der Jubelfeier geladen war Gabriele Feldmeier-Thiemann, Vorstandsmitglied des Diözesanverbandes aus Münster und Ansprechpartnerin der Zweigvereine des Frauenbundes. Sie erinnerte an die Gründung des Frauenbundes 1903 auf einem Katholikentag, der 14 Jahre später die Gründung des Zweigvereins in Ochtrup folgte. „Es geht und ging um Frieden in der Gesellschaft und der Welt, um Selbstbestimmung und Emanzipation von Frauen und Männern“, betonte Feldmeier-Thiemann.

Der Frauenbund sei aus dem politischen Katholizismus heraus entstanden, der auch die Katholikentage bestimmt habe. Erstmals sei 1921 mit Hedwig Dransfeld eine Frau ins Präsidium der Katholikentage gelangt, skizzierte Feldmeier-Thiemann die Entwicklung.

KDFB-Frau Klara Maria Fassbender habe 1954 auf dem Katholikentag in Fulda entgegen der Rede von Konrad Adenauer die Verständigung mit dem Osten gefordert, sich gegen die Wiederbewaffnung und die Mitgliedschaft in der Nato gewandt. Der Spottname „Friedens-Klärchen“ sei ihr seither sicher gewesen. Auch der Katholikentag 2018 in Münster beschäftige sich mit dem Frieden, wozu die Festrednerin alle Frauen einlud.

Bürgermeister Kai Hutzenlaub erinnerte in seiner Rede an die Gründung des Ochtruper Zweckverbands 1917 mitten im Ersten Weltkrieg. Kaplan Thomas Berger bezeichnete den Frauenbund in seinen Grußworten als soziale und betende Gemeinschaft.

Eine Einladung zum Lachen über ganz alltägliche Probleme von Frauen und Männern war der Auftritt der Kabarettistin Ingrid Helmer, Mitglied der Gruppe „Dietutnix“, die Auszüge aus ihrem Soloprogramm „Elfriede sei mit dir“ zum Besten gab. Der Ochtruper Chor „fEinklang“ rundete den Nachmittag mit neuen geistlichen Liedern klangvoll ab.