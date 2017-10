Ochtrup -

„Bei diesem Konzert machen wir alles in Eigenregie“, erzählt Olaf Busmann kurz vor Beginn des Auftritts. Er ist Vorsitzender des Spielmannszugs Nachtigallen und hält an diesem Samstagabend die Begrüßungsrede. Die Veranstaltung in der Halle des ehemaligen DRK-Zentrums ist seiner Einschätzung nach deutlich besser besucht als das Förderkreis-Konzert vor sieben Jahren. Damals hat das Event noch in der Taubenhalle stattgefunden.