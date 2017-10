Der 41-Jährige war gegen 11.30 Uhr auf der Bentheimer Straße in Richtung Ochtrup unterwegs, schreibt die Polizei am Montag in einer Pressemitteilung. In einem Kurvenbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und stürzte mit seinem Krad. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 5000 Euro.