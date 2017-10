„100 Minuten beste Unterhaltung für die ganze Familie“ – das verspricht der Circus Fantastico, der in dieser Woche in Ochtrup sein Zelt aufschlägt.

Mit dabei: Peppino und Guiseppe, „die Shootingstars am Komikerhimmel“, wie es in einer Ankündigung heißt. Auch auf preisgekrönte Artistik dürfen sich die Zuschauer freuen: Der Pole Gino Kaselowsky präsentiert Handstand-Akrobatik auf Stühlen in sieben Metern Höhe. Feuerschlucker Ramangarni hält einen Rekord in seiner Zunft: Er speit die längste Flamme bis zu sechs Metern und lässt sich das Feuer langsam auf der Zunge zergehen.

In der Pause haben die Besucher Gelegenheit, den Streichelzoo zu besuchen. Am Ende der Vorstellung findet ein Ponyreiten statt.

Der Zirkus gastiert von Donnerstag bis Sonntag (19. bis 22. Oktober) in Ochtrup an der Buchenstraße. Der Vorhang hebt sich am Donnerstag, Freitag und Samstag um 16 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr. Donnerstag und Freitag ist jeweils Familientag: Erwachsene zahlen den Kinderpreis. Der Zirkus bittet um frühzeitige Reservierung, das Infotelefon ist unter 01 74 / 9 01 00 05 zu erreichen.

Die Westfälischen Nachrichten verlosen fünf mal zwei Tickets für den Circus Fantastico. Wer Karten gewinnen möchte, sollte am heutigen Dienstag bis 20 Uhr eine E-Mail mit dem Kennwort „Zirkus“ an aktionen.ochtrup@wn.de schicken. Adresse dabei nicht vergessen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.