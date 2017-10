Die Stimmung auf der Turnusversammlung der Ochtruper Vereine am Sonntagnachmittag war bestens. Fiel doch die Bilanz fürs Stadtkaiserfest durchweg positiv aus – trotz des schlechten Wetters. Die Vereine trugen zudem ihre Termine fürs nächste Jahr zusammen.

Von Maximilian Stascheit

Positive Bilanzen wurden am Sonntagnachmittag bei der Turnusversammlung der Ochtruper Schützenvereine und Organisationen in der Gaststätte „Happens Hof“ gezogen. Ludger Wiechers, Vorsitzender des gastgebenden Schützenvereins Lamberti-Mark, freute sich, dass der Saal trotz des zu Sonntagsausflügen einladenden Wetters so gut gefüllt war.

Werner Scheipers vom Schützenverein Oster. Foto: Maximilian Stascheit

Nach der obligatorischen Begrüßung sowie der Genehmigung des Protokolls aus dem vergangenen Jahr ließen die Vereine zunächst das Stadtkaiserschießen Revue passieren. Dabei bedankte sich Ludger Wiechers im Namen aller Vereine beim Schützenverein Oster, dessen Organisatoren mit großem Einsatz für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hätte.

Vorsitzender Werner Scheipers zog anschließend eine positive Bilanz, die nur durch das schlechte Wetter leicht getrübt wurde. Er berichtete von den anfänglichen Sorgen des Festwirts und einer Krisensitzung aller Vereinsvorsitzenden, bei der sie die Entscheidung trafen, vor dem Vogelschießen auf den Marsch vom Marktplatz in den Stadtpark zu

Führte durch die Versammlung: Ludger Wiechers vom Schützenverein Lamberti-Mark. Foto: Maximilian Stascheit

verzichten. „Ohne die Technik von heute wäre das auch nicht möglich gewesen. Alle Vereine haben die Nachricht über sämtliche Gruppen verbreitet, sodass am Ende alle informiert waren“, erzählte Werner Scheipers. Doch am Abend habe das Stoßgebet von Pfarrer Stefan Hörstrup offenbar Wirkung gezeigt: „Wir hatten jede Menge Publikum und auch der Festwirt strahlte zu später Stunde“, berichtete der Organisator. Auch mit dem Verlauf des Stadtkaiserballs zeigte er sich zufrieden: „Das war ein imposanter Ball mit über 1000 Gästen. Ein Fest, wie man es sich nur wünschen kann“, so Werner Scheipers. Ein großes Lob sprach er den Musikvereinen aus: „Das war pures Gänsehautfeeling, als alle zusammen im Zelt gespielt haben.“

Josef Pieper vom Förderkreis Kinderkarneval. Foto: Maximilian Stascheit

Im weiteren Verlauf der Turnusversammlung stellte der Präsident des Förderkreises Kinderkarneval, Josef Pieper das neue Kinderdreigestirn vor.

Im Namen der Stadt ­informierte Christian Engelmann über die Planungen zum Volkstrauertag am 19. November (Sonntag). Demnach werde es wie gewohnt einen Marsch vom Marktplatz zur Hellstiege geben. Die Gedenkrede wird Ludger Wiechers als Vorsitzender des Schützenvereins-Lamberti Mark halten.

Christian Engelmann von der Stadt Ochtrup. Foto: Maximilian Stascheit

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ trug Hermann Schwartbeck die Idee des Stadtparkvereins vor, zusätzliche Bänke an den Gehwegen aufzustellen, damit ältere Menschen dort problemlos spazieren gehen könnten. Er rief die Vereine dazu auf, bei eigenen Veranstaltungen Spenden zu sammeln und eine Bank für den Stadtpark zu stiften. Diese seien als einheitliches Modell zum Preis von rund 450 Euro zu erwerben. Stefan Eschhues, Vorsitzender des Schützenvereins Einigkeit, schlug daraufhin vor, mit allen Vereinen gemeinsam ein paar Bänke zu kaufen: „Dann heißt es anschließend nicht: ,Die einen können das, die anderen aber nicht‘“. Das Thema soll auf der nächsten Sitzung der Vereinsvorsitzenden besprochen werden.