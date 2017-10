Von Anne Spill

Ein entsprechender Antrag der CDU stand nun erneut auf der Agenda der Politik. Der Ausschuss für Tourismus, Stadtmarketing und Kultur befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema.

Ihren Vorschlag, die Geschwister besonders zu würdigen, hatten die Ochtruper Christdemokraten bereits im vergangenen Jahr vorgebracht – und ein Teil dessen fand bereits Gehör: Anfang Februar wird der Künstler Gunter Demnig vor dem Elternhaus der Zwillinge an der Mühlenstraße 12 zwei Stolpersteine verlegen. Zusätzlich hatte die Fraktion 2016 angeregt, eine Straße oder einen Platz nach Anna Schweppe und Hermann Scheipers zu benennen.

Dafür tritt die CDU nach wie vor ein – und hat ihren bestehenden Antrag sogar noch erweitert: Mehr denn je sei es wichtig, an Menschen zu erinnern, die in Ochtrup Opfer von Diskriminierung und staatlicher Willkür geworden sind. Daher sollten, so die CDU, auch jüdische Mitbürger, die in der Töpferstadt gewohnt haben und der menschenverachtenden Ideologie des Nationalsozialismus zum Opfer gefallen sind, bei der Benennung von neuen Straßen Pate stehen. Eine Liste liege der Fraktion vor.

Der Vorstoß, die Geschwister Scheipers zu ehren, fand im Gremium Anklang. Jedoch: Eigentlich hatte die Politik vor vier Jahren vereinbart, zunächst keine Straßen mehr nach natürlichen Personen zu benennen. Hintergrund ist, dass 2013 sowohl die Wagenfeldstraße als auch die Castellestraße in Ochtrup eine neue Bezeichnung erhielten – aufgrund der Nähe ihrer Namensgeber zum Nationalsozialismus. Das führte zu langen Diskussion und einigem Ärger bei den Anliegern. Stadtarchivarin Karin Schlesiger erhielt daraufhin den Auftrag, die bestehenden Straßennamen auf ihre Unverfänglichkeit hin zu überprüfen – was noch nicht abgeschlossen sei, wie die Verwaltung informierte.

Ob eine Ausnahme von dieser grundsätzlichen Linie vertretbar ist, darin waren sich die Mitglieder des Ausschusses uneins. Sie sprachen sich am Ende aber mit 15 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen für eine Benennung nach den Geschwistern Scheipers aus. Ob auch an jüdische Mitbürger – und womöglich Zwangsarbeiter – durch Straßennamen erinnert werden sollte, wollen die Fraktionen noch diskutieren. Möglicherweise kämen als Alternativen auch eine Gedenkstele oder eine Ausweitung der Stolpersteinaktion in Frage, lauteten einzelne Vorschläge. Das letzte Wort hat aber der Rat, der sich voraussichtlich in seiner Dezember-Sitzung mit dem Thema befassen will.