Am Donnerstag kam es auf der B 54 in Höhe der A 31 zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Sprinter war gegen 7.25 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Münster unterwegs. In Höhe der A 31 sei er eine kurze Strecke als Geisterfahrer in den Bereich des Gegenverkehrs gefahren, heißt es im Polizeibericht. Als der Fahrer dies bemerkte, hielt er sein Fahrzeug an, und fuhr neben der Schutzplanke rückwärts, um dann weiter in Richtung Münster zu fahren. Im Gegenverkehr kam es deshalb zu starken Bremsmanövern. Ein Fahrzeug kam rechtzeitig vor dem Sprinter zum Stehen. Das nachfolgende Auto fuhr jedoch auf den stehenden Pkw auf. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro. Der Fahrer des Sprinters muss den Unfall bemerkt haben. Er flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55.