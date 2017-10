Offiziell eröffnet wurde die neue Outlaw-Kita an der Schützenstraße am Dienstagnachmittag. Viele Gratulanten überbrachten ihre Glückwünsche.

Von Anne Spill

Ein bisschen aufgeregt sind sie schon, die Jungen und Mädchen, die sich im Turnraum der Outlaw-Kita an der Schützenstraße aufgestellt haben. Sie sind heute nämlich nicht dort, um Purzelbäume zu schlagen, über eine Bank zu balancieren oder mit Bällen zu spielen. Nein, an diesem Nachmittag geht es darum, ein Lied anzustimmen – und zwar ein ganz besonderes: einen Song über den neuen Kindergarten. Den haben die Mädchen und Jungen extra zur Einweihung des Neubaus am gestrigen Nachmittag eingeübt.

Für den Auftritt der charmanten Sangestruppe gibt es denn auch lautstarken Applaus von den vielen Gästen, die zum Empfang gekommen sind und ihre Glückwünsche überbringen. Da sind zum Beispiel die Eltern, der Bürgermeister, der Investor, der Architekt, der Bauleiter, die Outlaw-Kollegen von nah und fern, andere Kita-Leitungen aus dem Ort, die Pfarrer – und natürlich auch die Nachbarn. „Als wir vor einigen Wochen mit den Kindern die Einladungen abgegeben haben, sind wir ganz herzlich willkommen geheißen worden“, betont die Leiterin der Kita an der Schützenstraße, Martina Reisen. „Das ist nicht selbstverständlich.“

In den Neubau eingezogen ist der Kindergarten Anfang September. Zuvor waren etliche der Kinder in der Outlaw-Kita am Buschlandweg untergebracht. Dort war der Platz knapp geworden, und Raummodule mussten über die Zeit bis zur Fertigstellung der neuen, zweiten Einrichtung an der Schützenstraße hinweghelfen. Die Mädchen und Jungen verfolgten in diesen Wochen und Monaten ganz genau, was in ihrer neuen Bleibe ein paar Hundert Meter entfernt passiert. Und als es dann an den großen Umzug ging, waren sie tatkräftig dabei: „Sie haben die ersten Sachen selbst mit dem Bollerwagen herübergebracht“, berichtet Martina Reisen.

Das neue, zweigeschossige Gebäude mit Aufzug bietet nun Platz für vier Gruppen mit insgesamt 68 Kindern von null bis sechs Jahren. Betreut werden die Kleinen von einer Leiterin und ihren elf Mitarbeitern, außerdem gehören zwei Küchenhilfen zum Team. Eltern können die gebuchten 25, 35 oder 45 Stunden beliebig über die Woche verteilen. Geöffnet ist die Kita ganzjährig von 7 bis 17 Uhr, bei Bedarf kann eine Betreuung bis 18 Uhr ergänzt werden. „Komplett flexibel“, betont Reisen.

Austoben dürfen sich die Kids nicht nur im Turnraum, sondern auch draußen an der frischen Luft: Ein großer Außenbereich grenzt an das Gebäude. Schaukel, Rutsche und Co. erobern die Kids denn auch gleich wieder, als der offizielle Teil des Empfangs vorbei ist. Und das haben sie sich nach dieser tollen Gesangseinlage auch verdient . . .