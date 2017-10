Die rund 20 Kilometer lange Tour, die von Haus Welbergen aus über Feld- und Wirtschaftswege führte, hatte für die Ökumene auch symbolischen Charakter. Sie sollte das Aufbrechen der beiden Konfessionen zu gemeinsamen Zielen symbolisieren sowie für das gemeinsame Vorankommen in der Ökumene stehen, um ans gleiche Ziel zu kommen, heißt es in einem Bericht zu der Tour. Unterwegs wurden kurze Erklärungen zu christlichen Zeichen und Symbolen gegeben. Die erste Rast wurde in der evangelischen Kirche in Metelen gemacht, wo die Möglichkeit der Besichtigung bestand. Die Mehrzahl der katholischen Teilnehmer betrat dieses Gebäude an diesem Tag zum ersten Mal.

Weiter führte die Tour zum evangelischen Gemeindehaus nach Ochtrup. Hier wurden die Radler vom christlichen Posaunenchor empfangen. Bei Grillwurst und Getränken kam man zu dem Schluss: „Uns verbindet mehr als uns trennt!“