Tauchen in die Welt der Illustration ein: Niklas Böwer (l.) und Oliver Kockmann. Foto: Niklas Böwer (Selfie)

Die letzte Kulturrucksackaktion des Jahres steht in den Herbstferien an: Das Jugendcafé Freiraum und „Die Brücke“ haben einen Illustrationsworkshop unter dem Titel „ . . . von der Skizze zum Comic“ organisiert.

Von Mittwoch (25. Oktober) bis zum 27. Oktober (Freitag) von 9 bis 13 Uhr wird in der Brücke gezeichnet.

„Der Wettringer Grafiker und Illustrator Niklas Böwer kommt mit seinem Kollegen Oliver Kockmann, um mit den Jugendlichen in die Welt der Illustration einzutauchen“, heißt es in einer Ankündigung. Mit Bleistift und Papier schreiten die Zehn- bis 14-Jährigen zur tat: Storyboard, das Entwickeln eines Charakters und das Gelingen einer ausdrucksstarken Comiczeichnung, an diesen Vormittagen können die Jugendlichen die Basis für ihr erstes Comicheft legen.