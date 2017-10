Coole Monster können Kinder und Jugendliche ab acht Jahren zum Leben erwecken – in einem gemeinsamen Workshop des Töpfereimuseums und des Vereins Dampfross. Dieses „Herbstsause“-Angebot umfasst zwei Teile und startet am Montag (23. Oktober). Von 14 bis 16 Uhr bringen die kreativen Mädchen und Jungen ihre kleinen Geschöpfe im Töpfereimuseum in Form. Am 2. November (Donnerstag) von 10 bis 12 Uhr werden die getöpferten Figuren dann bemalt.

Das Mitmachen ist kostenlos, allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen zu dem Workshop erfolgen im Töpfereimuseum unter Telefon 0 25 53 / 8 08 54 oder per E-Mail an info@toepfermuseum-ochtrup.de.

Auch das zweite „Herbstsause“-Angebot in den Ferien ist für kreative Kids ab acht Jahren gedacht: ein offenes Näh-Atelier. Am Montag und Dienstag (23 und 24. Oktober) stehen jeweils von 10 bis 13 Uhr in der Ochtruper Lambertischule mehrere Tische bereit für kreatives Schaffen. In diesem zweitägigen Workshop sind vor allem Anfänger und Neulinge mit wenigen Vorkenntnissen gefragt.

Ob neu entwerfen, kürzen oder ändern: Unter fachlicher Anleitung von Nadine Ewering und Kollegin Carina Schemmer von „Dampfross“ können sich die Teilnehmer Tipps und Tricks rund um „den Zauberfaden“ holen. Die beiden stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn die Grundkenntnisse nicht ausreichen und der eigene Rock noch den letzten Schliff braucht.

Vorab gibt es eine kurze Einführung. Hier werden Nähte geübt und Fragen beantwortet. Danach nähen die Teilnehmer kleine Sachen. Sie sollten hierfür eine eigene Maschine mitbringen. Für Kinder und Jugendliche, die noch keine Nähmaschine besitzen, stehen drei Exemplare bereit. Die Kursleitung bringt alle Materialien mit, wer aber eigene Stoffe hat, kann auch mit diesen arbeiten.

Auch für dieses kostenlose „Herbstsause“-Angebot gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Die Anmeldungen erfolgen per E-Mail an dampfross@ist-einmalig.de oder über das Online Formular www.daro-kinderstadt.info.

Angedacht ist außerdem ein fortlaufendes Angebot nach den Herbstferien für Anfänger und Fortgeschrittene. „Jedoch nicht im üblichen Zehn-Stunden-Block“, heißt es in einer Ankündigung von „Dampfross“. An einem Vormittag oder Nachmittag können die kreativen Köpfe im Näh-Atelier drei Stunden lang eigene Ideen mit Unterstützung verwirklichen. Genäht werden Loops, Handy- oder Schminktäschchen, ein Buchumschlag oder ein Lieblingskissen.