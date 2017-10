Am 10. November (Freitag) gibt es im Jugendcafé Freiraum wieder Livemusik. Auf der Bühne sollen laut einer Ankündigung Bands zu sehen sein, die mindestens eine Wurzel in Ochtrup haben.

Als Opener wird „Bassa­nova“ die Freiraum-Bühne anwärmen. Die Band ist das Projekt von Bassisten Christian Freimann aus Steinfurt/Laer. „Mit seinem Bass und einem Looper möchte er die Vielseitigkeit der elektronischen Bassgitarre demonstrieren und die Leute außerdem zum Nachdenken bringen“, heißt es in der Ankündigung. Als Bassist von „Freenative“ war er schon oft im Freiraum zu Gast. Am 10. November stellt er sein Soloprojekt „E_Motions“ vor. „Es ist tatsächlich etwas experimentelle Musik aber durch die Tiefen vom Bass auch wunderbar beruhigend“, schreiben die Veranstalter.

Die im September 2016 gegründete Fünfer-Combo aus Münster „Prism Effect“ energetisiere das Publikum durch ihrem treibenden Indie-Rock mit Einflüssen von Alternative Rock bis New Artrock. „Eingängige Melodien, die im Kopf hängen bleiben, wechseln sich ab mit komplexen Arrangements und verspielten Breaks. Die Songs erzählen von Glücksmomenten auf der Bühne, verrückten Wochenenden, abgefahrenen Freunden und bewegenden Begegnungen. Gitarre, Keyboard, Bass, Drums und Gesang laden zu einer abwechslungsreichen Reise ein, die jeden Zuhörer mitreißen soll.“

Verwirklicht und gebündelt finde man dies alles auf der gerade aufgenommenen ersten EP „Colliding Lights“, die demnächst erscheint. Bassist Philipp Selenschik ist in Ochtrup aufgewachsen und zur Schule gegangen.

Der dritte Act des Abends ist „Lucy Without Diamonds“ aus Frankfurt am Main, das verrückte Quartett um den aus Ochtrup stammenden Drummer Marius Mazur, drehe mit einem wilden Gemisch aus Indie, Rock, Pop und Punk die Verstärker auf. „Marius hat vor einigen Jahren mit seiner damaligen Band ‚Headhold’ so manchen Konzertabend im Freiraum bereichert“, heißt es in der Ankündigung. Im November startet er mit „Lucy Without Diamonds“ durch. Assoziationen zu einer altbekannten Band aus Liverpool seien natürlich rein zufällig.