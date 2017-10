Deutlich jünger als sonst war die Runde, die sich jetzt im Ochtruper Rathaus traf. Wo sonst Politiker meist über trockene Themen beraten, hockte an diesem Nachmittag ein ganzes Rudel kreativer Köpfe zusammen mit Bürgermeister Kai Hutzenlaub. Auf dem Tisch wartete kein Kaffee, sondern Cola, und auf kleinen Tellern Süßigkeiten auf die „Ochtruper Lichtmaler“. Denn die Nachwuchsfotografen waren – mal wieder – erfolgreich. Und das soll keineswegs abschätzig klingen, denn ihre Erfolgsgeschichte kann sich sehen lassen. Nicht umsonst bekommt man schließlich eine Einladung vom Verwaltungschef.

Letzter nimmt sich an diesem Nachmittag Zeit für die Jugendlichen. Und nach kurzer Aufwärmphase erzählen sie von ihren letzten beiden großen Erfolgen. Denn sowohl bei der Deutschen Fotomeisterschaft als auch bei der Norddeutschen Fotomeisterschaft heimsten die Nachwuchskünstler Preise und Auszeichnungen ein.

„Wie funktioniert das eigentlich bei den Fotografenwettbewerben?“, will Kai Hutzenlaub von den Jugendlichen wissen. Schnell wird klar, seine Vorstellung, dass sich die Fotografen wie beim Fußball Liga für Liga nach oben arbeiten, passt nicht. Es gebe lediglich verschiedene Altersklassen, in denen die Künstler ihre Bilder einreichen, erklärt Chris Tettke, der die Nachwuchsfotografen gemeinsam mit seiner Frau, Steffi Herrmann, und Timo Rolofs unter seine künstlerischen Fittiche genommen hat. Theoretisch könne ein Neuling direkt auf Bundesebene mitmischen.

Und genau das passierte Charlotte Kalbfleisch. Sie darf den Titel Deutsche Jugendfotomeisterin 2017 führen. Mit ihrem Bild „Erscheinung“ sahnte sie zudem den ersten Platz bei der Norddeutschen Fotomeisterschaft in ihrer Altersklasse ab und lieferte den „Lichtmalern“ wichtige Punkte für den Teamwettbewerb bei der Deutschen Fotomeisterschaft, den die Ochtruper für sich entschieden. Auch Jasper Eißing war dort erfolgreich. Er belegte hinter Charlotte Kalbfleisch Platz zwei.

Die Jugendlichen selbst wollen ihre Leistungen gar nicht so hoch aufhängen. Fast verschämt halten sie ihre Urkunden, Pokale und Medaillen in den Händen und stellen sich mit dem Bürgermeister fürs Erinnerungsfoto auf. Doch verstecken müssen sie sich nun wirklich nicht. Das findet auch Steffi Hermann.

Die erfahrene Fotografin weiß, dass die Jugendlichen bei vielen Wettbewerben wenig Konkurrenz haben, da es nicht viele Clubs für Nachwuchsfotografen gibt. Doch gerade bei der Deutschen Fotomeisterschaft sei das anders gewesen. „Das war das erste Mal, dass die Jugendlichen richtig Konkurrenz hatten“, erzählt sie und ist mächtig stolz auf die Leistung ihrer Schützlinge.

Eine Besonderheit bei der Norddeutschen Fotomeisterschaft: Normalerweise wird immer ein Viertel der eingesendeten Bilder für den Wettbewerb angenommen. Doch diesmal wurden nur 25 Fotos zugelassen. „Das ist dann wirklich schwierig, überhaupt in den Wettbewerb zu kommen“, weiß Steffi Herrmann. Ihre „Ochtruper Lichtmaler“ haben sich in der Fotowelt mittlerweile einen Namen gemacht, man kennt sie.

Abendstimmung: Jasper Eißing belegte mit diesem in Salzburg aufgenommenen Foto bei der Deutschen Fotomeisterschaft in seiner Altersklasse den zweiten Platz. Foto: Jasper Eißing

Um die Zukunft müssen sich Steffi Herrman und ihre Mitstreiter auch keine Sorgen machen. Zwar haben einige Jugendliche mit Vollendung des 18. Lebensjahres aufgehört, doch es gibt auch Nachwuchs. „Die Veranstaltungen des Kulturrucksacks helfen uns immer, neue Mitglieder für die ‚Lichtmaler’ zu rekrutieren“, erzählt Steffi Herrmann. Die beiden jüngsten Mitglieder sind gerade einmal neun Jahre alt. „Genau das richtige Alter, um anzufangen“, findet Chris Tettke. Und zu Anfang tut es auch eine ganz kleine Kamera, meint Steffi Herrmann. Die meisten „Lichtmaler“ haben aber inzwischen aufgesattelt. Doch das könne nach und nach kommen.

Die „Ochtruper Lichtmaler“ gehen regelmäßig auf Fotoexkursionen oder treffen sich in der Galerie Kunst(t)räume am Kniepenkamp, um die Fotos am Computer zu bearbeiten, Passepartouts zu schneiden, Wettbewerbe vorzubereiten oder zu fachsimpeln. Und wer den „Lichtmalern“ entwachsen ist, dem bietet sich in Ochtrup der Fotostammtisch „3pictures“, der immer am letzten Donnerstag im Monat an gleicher Stelle zu einem kreativen Austausch zusammenkommt.