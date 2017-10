Ein Elfjähriger ist am Mittwochnachmittag Opfer eines Raubes geworden: Der Junge wurde an der Marktstraße von vier Jugendlichen bestohlen.

Der Schüler war laut einer Mitteilung der Polizei mit einem Fahrrad an der Bücherei gestartet und etwa zehn Meter gefahren, als sich ihm vier etwa 16, 17 Jahre alte Jugendliche mit Fahrrädern von hinten näherten. Eine dieser Personen zog plötzlich an seinem Rucksack, und zwar solange, bis der Elfjährige am Boden lag. Nun kam ein Jugendlicher auf ihn zu,

nahm die Geldbörse aus dem Rucksack und entwendete daraus fünf Euro Bargeld. Anschließend fuhr das Quartett in Richtung Innenstadt davon. Der Elfjährige bleib unverletzt. Der Jugendliche, der das Geld an sich nahm, wurde von den anderen „Ali“ gerufen. Er war etwa 1,65 Meter groß, hatte einen dunklen Teint, schwarz gelockte Haare,

eine korpulente Statur und trug ein weißblau gestreiftes T-Shirt. Zwei weitere Personen hatten ebenfalls einen dunklen Teint. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Raub oder zu den vier bisher unbekannten Jugendlichen unter Telefon 0 25 53/93 56 41 55.