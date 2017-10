Nicht ganz in der Waage: Im Haushaltsentwurf, den Bürgermeister Kai Hutzenlaub jetzt einbrachte, steht unter dem Strich ein Minus von rund 205 000 Euro. Foto: Heinrich Schwarze-Blanke

Rathauschef Kai Hutzenlaub hat am Donnerstagabend dem Stadtrat den Budgetentwurf für 2018 vorgestellt. Ochtrup hat im kommenden Jahr so einiges vor.

Von Anne Spill

Unter dem Strich steht dieses Mal – nach einer schwarzen Zahl im vergangenen Jahr – wieder e­in Minus: Rund 205 000 Euro fehlen im Entwurf für den Ochtruper Haushaltsplan 2018. Das Zahlenwerk, das Bürgermeister Kai Hutzenlaub gestern Abend dem Stadtrat vorstellte, listet Erträge von rund 41,67 Millionen Euro sowie Aufwendungen von rund 41,87 Millionen Euro auf. „Der Haushalt ist trotz der relativ guten Steuererwartungen nicht ausgeglichen“, machte Hutzenlaub in der traditionellen Etat-Rede deutlich.

Kein Grund allerdings, betrübt in die Zukunft zu blicken: „Wenn Sie sich Och­trup anschauen, dann finden in den unterschiedlichsten Bereichen Veränderungen statt“, sagte der Rathauschef. Und das in positiver Hinsicht: „Wir entwickeln uns. Und zwar gut!“

Auch 2018 soll sich wieder einiges tun in der Töpferstadt. „Das Jahr wird ein investiv intensives Jahr“, blickte Hutzenlaub nach vorn – und nannte einige Beispiele: von der Erweiterung der OGS an der Marienschule über den Erwerb von Grundstücken, den Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Baubetriebshof bis hin zum Ausbau der Augustin-Wibbelt-Straße. Insgesamt lägen die Investitionen bei rund 7,1 Millionen Euro – die Finanzierung werde nicht ohne Kredite zu realisieren sein. „Aktuell gehen wir von einer Darlehensaufnahme für investive Zwecke von zwei Millionen Euro und 0,4 Millionen Euro für das Programm ‚Gute Schule 2020‘ aus.“

Auch die Aufstockung des städtischen Personals war in der Rede des Bürgermeisters ein wichtiger Punkt. Unter anderem sollen zwei Verwaltungsfachangestellte und ein Notfallsanitäter ausgebildet werden. „Der Bedarf an gut ausgebildeten Mitarbeitern ist schon jetzt spürbar, und die Situation wird sich noch weiter verschärfen.“ Der Plan sieht einen Mehrbedarf von insgesamt 4,58 Stellen vor – darin enthalten sind allerdings der Job eines Klimaschutzmanagers, der gefördert wird, sowie zwei Stellen in der Rettungswache, die vom Kreis erstattet werden.

In seiner Rede warf der Bürgermeister auch einen Blick auf Positionen, auf welche die Stadt kaum Einfluss hat: Die gesunkenen Schlüsselzuweisungen vom Land zum Beispiel liegen 2018 vermutlich noch bei etwa 1,9 Millionen Euro. Für die Kreisumlage muss Och­trup mehr als im Vorjahr – nun fast acht Millionen Euro – zahlen. Die Jugendamtsumlage schlägt mit 5,8 Millionen Euro ebenfalls stärker zu Buche.

Die größten Investitionen ► Erwerb von Industriegelände: 1 Million Euro. ► Erwerb von Grundstücken (Wohnbau- und Kompensationsflächen): 200 000 Euro. ► Erweiterung OGS Marienschule: 1,2 Millionen Euro. ► Feuerwehrgerätehaus Langenhorst: 400 000 Euro. ► Feuer- und Rettungswache (Planungskosten): 200 000 Euro. ► Betriebskostenzuschüsse Kindergärten: 500 000 Euro. ► Ausbau von Wirtschaftswegen: 370 000 Euro. ► Ausbau Krummer Weg: 230 000 Euro. ► Ausbau erster Abschnitt Augustin-Wibbelt-Straße: 185 000 Euro. ► Straße Weinerpark: 165 000 Euro. ► Umgestaltung Ortsdurchfahrt Langenhorst (Zuschuss): 884 000 Euro. ► Pflasterung Kolpingstraße: 145 000 Euro. ► Radweg ehemalige Bahntrasse Ochtrup – Wettringen: 420 000 Euro. ► Sanierung ehemalige Eisenbahnbrücke Welbergen: 183 970 Euro. ► Maßnahmen zentrales Spiel- und Bewegungsangebot: 379 000 Euro. ► Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr: 660 000 Euro. ► Anschaffung von Fahrzeugen für den Baubetriebshof: 285 000 Euro. (Positionen über 100 000 Euro aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit)