Vier Workshops gaben die Ochtruper Lichtmaler in diesem Sommer im Rahmen des Kulturrucksacks. Einige der Ergebnisse der Nachwuchsfotografen sind aktuell in der Hauptstelle der Volksbank Ochtrup-Laer an der Bergstraße zu sehen.

Fotografie ist mehr, als mit dem Smartphone einen Schnappschuss vom Mittagessen zu machen. Was man mit einer Kamera so alles anstellen kann und welche kreativen Möglichkeiten es in diesem Bereich noch gibt, davon können sich alle Interessierten ab sofort in der Hauptstelle der Volksbank Ochtrup-Laer an der Bergstraße überzeugen. Dort stellen die jungen Teilnehmer der vier in diesem Sommer von den Ochtruper Lichtmalern unter der Leitung von Chris Tettke, Steffi Herrmann und Timo Rolofs durchgeführten Kulturrucksack-Aktionen einige ihrer Werke aus.

Jasper Eißing, Anna Lena Kockmann, Luzie Bos, Mia Kaczmarek, Paul Lammers, Marlen Hutzenlaub, Finja Passlick, Lisa Marie Moor, Mia Rübestahl, Jannes Bröker, Jonathan Ilmer, Nina Jaeckering, Zoe Mellin, Luisa Schrick sowie Lea und Selina Rueskamp waren fleißig. Ihre Fotos, die auf ganz unterschiedliche Weise entstanden sind, füllen mehrere Stellwände.

„Lichtmalerei“ war der Workshop überschrieben, der wohl die spektakulärsten Ergebnisse hervorgebracht hat. In einer abgedunkelten Halle wurden mit Lichtquellen verschiedene Bilder gezeichnet und bei Langzeitbelichtung mit der Kamera festgehalten.

Spannend war aber auch die Foto-Safari im Tierpark in Nordhorn. Hier gingen die Zehn- bis 14-Jährigen, teils auf eigene Faust, mit ihren Kameras auf die Pirsch. „Wir haben ein paar Tipps gegeben“, erklärte Tettke bei der Ausstellungseröffnung am Donnerstagnachmittag. Da ging es zum Beispiel um technische Dinge. „Ob die Blende oder die ISO-Zahl richtig eingestellt sind.“ Aber auch um kreative Fragen wie die nach dem Bildausschnitt. „Ganz nah rangehen“, lautete eine Empfehlung Tettkes. So sind die Detailaufnahmen des Eselsauges und der Bisonnase entstanden, die derzeit in den Geschäftsräumen der Volksbank bewundert werden dürfen. Zu den Lieblingsmotiven gehörten die Erdmännchen. „Und die Präriehunde“, ergänzte Herrmann. „Weil die einfach niedlich sind.“

Damit die Bilder vom Zoobesuch nicht zu Hause auf Festplatten versauern, hatten die Nachwuchsfotografen in einem weiteren Angebot die Gelegenheit, sie in einem Fotobuch zu verarbeiten. Im Computerraum der Volkshochschule in der Villa Winkel ging es von der Motivauswahl über Filter bis hin zu Rahmen. Dabei lernten die Kinder und Jugendlichen verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten kennen, die sie gleich selbstständig umsetzten. „Die Teilnehmer haben das alle zum ersten Mal gemacht und hatten es sofort raus“, staunte Herrmann.

Dann ging es noch ins Schwarz-Weiß-Fotolabor in der Pestalozzischule. Dort wurden Fotogramme erstellt. Mehr oder weniger transparente Schablonen – ob Stern, Baum, Engel oder Einhorn – ergaben dabei unterschiedliche Schattierungen und Effekte.

„Wir sind gut zufrieden“, sagte Tettke über die gesamte Aktion. Er versprach: „Wenn es eine weitere Auflage des Kulturrucksacks gibt, machen wir gerne wieder mit.“ Auch der Volksbank-Vorstand Peter Gaux war angetan von der Kreativität der Nachwuchsfotografen: „Die Bilder sehen toll aus.“