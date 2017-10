„Ab heute glaub ich an mich selbst“ lautete der Titel des Mitmachprogramms, mit dem Jens Werner das Publikum in der Villa Winkel mitriss. Der Life-Coach begeisterte mit einer eingerührten Aufforderung zum unbeschwerten Nachdenken.

Von Martin Fahlbusch

Schlager sind die Hölle, zumindest für viele Zeitgenossen. Von wegen! Jens Werner, der am Donnerstagabend in der Villa Winkel rund 30 Zuhörer bestens aktivierte, sieht das anders, sagen wir besser: differenzierter – und verrückter. So schlägt er reformatorische Brücken von Martin Luther über Joseph Ratzinger bis hin zu Andreas Bourani, Clueso, Andrea Berg und Helene Fischer. Das musste ja heiter werden.

Der quirlige Mann vom Niederrhein ist Unterhaltungskünstler mit einer Mischung aus frappierender Küchenpsychologie, bemerkenswerten Hirnforschungserkenntnissen und eingerührter Aufforderung zum unbeschwerten Nachdenken. Und Jens Werner ist vor allen Dingen ein Musik- und Textzuhörer. Da mag er sich wohltuend von allen unterscheiden, an denen die bereits erwähnten Schlager und im Radio gesendeten deutschsprachigen Popsongs merklich schadlos vorbeiplärren. Vielleicht ist dieser Life-Coach in Jeans, mit Karo-Hemd und Modeschal auch ein etwas anderer Discjockey, hört deshalb genauer hin und baut dann verschmitzt Brauchbares in sein Mitmachprogramm „Ab heute glaub ich an mich selbst“ gekonnt ein.

Den Boden dafür, dass diese Botschaften beim vielköpfigen Gegenüber auch wachsen können, bereitet er mit pfiffigen Experimenten zur Leistung des Gehirns und setzt wunderbare „Ach nee“-Akzente beim schnell eroberten Publikum. Dem kleinen Mann mit Hut und den großen braunen Knopfaugen gelingt es mit einer Mixtur aus Mitleid heischen und lächelnder Aufforderung, das Publikum zu Tanz und Geschicklichkeitseinlagen zu verführen. So kann der kluge Künstler demonstrieren, dass man komplett falsch geschriebene Sätze ganz eindeutig versteht, man sich scheinbar mühelos zum bayrischen Volkstanz auf den „Heidi-Song“ animieren lässt und tiefsinnig beschriftete Styropor-Kästchen zu einer Selbstvertrauenspyramide aufrichtet. Hut ab!

Er selber nennt all das Infotainment, diesem von Musik umspielten Cocktail zur Wissensvermittlung aus Psychologie und Neuro-Wissenschaft. Sein völlig ohne Kanzel auskommendes Credo positioniert Gefühle vor Geist und Verstand. Jens Werner vermittelt den aufmerksamen, schnell gut gelaunten und durchweg zufriedenen Zuhörern mit Aufmerksamkeit und Überraschung handfeste Lehren. Und das alles ist keine trockene Referatspraxis, sondern frische und lehrreiche Unterhaltung mit kampfstarken Einsätzen des Publikums. Das muss laut lesen, schön singen, an Tischtennisbällen und der eigenen Hirnmagie und Aufmerksamkeitsdefiziten verzweifeln oder sozusagen als Schlussakkord als völlig Freiwillige mit dem charmanten Mini-Zampano vor aller Augen Discofox tanzen. Einzige Risiken und Nebenwirkungen des Abends waren der manchmal etwas hektische Ablauf und eine suboptimale Musikanlage, die textliche Feinheiten eher für sich behielt.

Ach ja, der berühmte Satz des großen Philosophen René Descartes („Ich denke, also bin ich“) wurde – auch wenn der Meister nun im Grab rotieren sollte – zu „Ich denke, als spinn ich“ um- und aufgepimpt.