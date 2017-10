Von Martin Fahlbusch

Wenn Eckhard Papenberg an den vergangenen Sonntag zurückdenkt, wirkt er immer noch ein wenig gerührt. An diesem Tag wurde der 67-Jährige im Gottesdienst als Küster in der evangelischen Kirche verabschiedet. Langanhaltenden Beifall habe es für seine Arbeit gegeben, berichtet er, und Pfarrerin Imke Philipps und andere Gemeindeglieder hätten so viel Lob, anerkennende Worte und Geschenke für ihn gehabt. „Natürlich hat mich das gefreut, denn mir war vor elf Jahren wichtig, dass die damals etwas schwierige Gemeindesituation wieder auf festeren Grund gesetzt würde. Ich wollte mit meiner Arbeit als Küster da gerne mitwirken“, beschreibt Papenberg seine Motivation.

Der Ochtruper, der eigentlich eine Heißmangel führt, spielte früher schon im Posaunenchor und wollte, dass die Musiker wieder stärkere Bande zur evangelischen Kirche knüpften, der Chor sich wieder konstituierte. Mit seiner Familie und den Mitmusikern überlegte er dann, ob er sich auf die neu ausgeschriebene Teilzeitstelle als Küster bewerben sollte. „Ich glaube, Pfarrer Albrecht Philipps hat auf Norderney meine Frau angesprochen, um meinen Entscheidungsprozess sanft zu befördern“, schmunzelt er, als der Besuch von der Zeitung mit ihm auf der neuen Holzbank vor dem Seiteneingang der evangelischen Kirche in der Herbstsonne sitzt. Er habe es außerdem schade gefunden, dass es für diese Stelle fast nur Bewerber von außerhalb und nicht aus der Mitte der Ochtruper Gemeinde gab.

Streng genommen war Eckhard Papenberg ja eigentlich auch der geborene Küster, denn seine Mutter Erna, die mit ihrer Familie aus dem Osten fliehen musste, hatte diese Funktion lange Jahre in Bad Gandersheim ausgefüllt – und wie. Und der junge Eckhard war meistens dabei, wenn er nicht in der Sonntagschule war oder Trompete spielte. „Man kann wirklich sagen, in der Zeit bin ich in die Spur gesetzt worden. Obwohl ich später dann von einem Onkel meiner Frau eine Heißmangel hier in Ochtrup übernommen habe und wir da lange Jahre voll eingespannt waren“, blickt er zurück.

Aber schon vor vielen Jahren wurde Papenberg klar, dass es wirtschaftliche Veränderungen in seinem Dienstleistungssektor geben würde. Nicht nur Stoffe hätten sich verändert, Gaststätten mussten aufgeben und fielen als größere Kunden aus. „Letztlich war es auch eine Chance, in diesem Beruf kürzer treten zu müssen, aber für andere Aufgaben bereit zu stehen. Na ja, der kirchliche Dienst kennt keine Stechuhr – und das ist gut so“, sagt er mit Nachdruck.

Natürlich gab es damals ein Pflichten- und Aufgabenheft für die Küsterarbeit, aber letztlich definierte diese sich von alleine und hielt sich an keine Vorformulierungen. „Wenn ich da nur an unsere alte Heizungsanlage denke – da musste man die Technik immer austricksen, früh anfeuern und hoffen, dass es zur rechten Zeit warm war“, erinnert er ein Beispiel. Und zum Küster-Job gehörte auch das Saugen und Putzen. „Alles sollte gepflegt und vorbereitet sein, sodass das kirchliche und übrige Gemeindeleben mit seinen vielfältigen Farben auch gut stattfinden kann“, bringt Papenberg das Küstersein auf den Punkt. Seine Frau Christine, die übrigens Katholikin ist, habe ihm samt Familie immer den Rücken freigehalten und sei wie selbstverständlich mit eingesprungen.

Erfreut zeigt Eckhard Papenberg sich darüber, dass sich die Küsteraufgabe fortan auf mehrere Schultern verteilt. Sechs Ehrenamtliche, die am Sonntag im Gottesdienst vorgestellt wurden, übernehmen die Aufgaben auf einer anderen Basis – und Papenberg sorgt für eine gewisse Koordination.

Nicht beantworten möchte der 67-Jährige die Frage, ob er nun mehr Zeit habe, auf der Bank vor der Kirche zu sitzen. „Noch ruft die Heißmangel“, sagt er lachend, „und die Enkelkinder noch lauter.“