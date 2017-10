Überzeugende Ergebnisse erzielten die Hundesportler, die auf der Anlage der Ortsgruppe Ochtrup-Oster im Verein für Deutsche Schäferhunde zur Herbstprüfung antraten und dem wachsamen Blick vonLeistungsrichter Jörg Remmecke aus Dortmund stellten.

Im Fährtengelände zeigten gleich drei Hunde mit jeweils 97 Punkten vorzügliche Leistungen: Paul Ermke mit Kalle von der Schwedenfestung, Sandra Bröker mit Tara vom bösen Bruderblick und Frank Kockmann mit Eddy vom schwarzen Ninja. Ein „Sehr gut“ erreichten Patrick Altemöller mit Fanto vom Kuß Pättchen (95 Punkte) und Josef Münstermann mit Ronja vom Donsel (90 Punkte), heißt es in einer Pressemitteilung.

In der anspruchsvollen Stufe „Fährtenhund 2“ bestätigte Xavi del lupo Nero mit seiner Hundeführerin Annette Lilienbecker wieder einmal sein besonderes Fährtentalent und seinen hohen Ausbildungsstand. 100 Punkte waren der Lohn für diese fehlerfreie Arbeit. Auch Norbert Hüntemann überzeugte mit seinem Dax von Gondor (96 Punkte). In der Unterordnung erzielte Patrick Altemöller mit Fanto das beste Tagesergebnis (94 Punkte), gefolgt von Sandra Bröker mit Tara (88 Punkte), Paul Ermke mit Kalle (85 Punkte) und Frank Kockmann mit Eddy (84 Punkte).

Auch im Schutzdienst war Patrick Altemöller mit Fanto mit vorzüglichen 97 Punkten Tagesbester. Mit einem Gesamtergebnis von 286 Punkten gelang dem Team der Tagessieg und die erste Qualifikation zur Landesgruppen-Ausscheidungsprüfung 2018. Sandra Bröker und Tara sicherten sich mit 94 Punkten im Schutzdienst und 279 Punkten in der Gesamtwertung Platz zwei. 96 Punkte im Schutzdienst bedeuteten für Frank Kockman ein Gesamtergebnis von 277 Punkten und Platz drei in der Tageswertung. Paul Ermke und Kalle erzielten im Schutzdienst 94 Punkte. Das Gesamtergebnis von 276 Punkten bedeutet in der Addition mit der Frühjahrsprüfung den ersten Platz in der Jahreswertung der OG Ochtrup-Oster. Auch Josef Münstermann mit Ronja erzielte ein sehr gutes Schutzdienstergebnis (90 Punkte).

Ralph Rohe mit Mexx von Haus Welbergen und Rolf Küper mit Frieda vom schwarzen Ninja stellten sich den Aufgaben in der Begleithundeprüfung. Beide Teams zeigten sich sehr gut vorbereitet und bestanden die Prüfung überzeugend.