Schlaganfall kann einen Menschen ganz ohne Vorwarnung treffen. Jederzeit und in jedem Alter. In einer Selbsthilfegruppe haben sich Menschen zusammengeschlossen, die davon betroffen sind und sich im Seniorendcafé regelmäßig austauschen.

Von Irmgard Tappe

Er kommt ohne Vorwarnung. Mag sein, dass er kleine Signale vorausschickt. Doch wer denkt bei gelegentlichem Schwindel, Kopfschmerz, Kribbeln in den Gliedmaßen oder Sehstörungen schon gleich an einen Schlaganfall? Der allerdings kann einen Menschen wie der Blitz treffen. Jederzeit und in jedem Alter. Brigitte Wellmann, Petra Vorgerd und Helga Joost zum Beispiel waren um die 30, als sich ein solches Schicksal radikal in ihr Leben drängte.

„Die Zeit danach war besonders bitter. Ich fühlte mich isoliert. Viele aus dem Bekanntenkreis zogen sich zurück“, spannt Wellmann den Bogen mehr als 20 Jahre zurück. Ihr habe damals der Austausch mit Betroffenen gefehlt. Darüber habe sie mit ihrer Physiotherapeutin gesprochen. Und die habe sie motiviert, eine Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen. Während der Therapiephase lernte Brigitte Wellmann auch ihre Mitstreiterinnen Petra Vorgerd und Helga Joost kennen. Am 1. September 1997 hoben die drei Damen die Schlaganfall-Selbsthilfegruppe Ochtrup aus der Taufe.

Der damalige Chefarzt des Pius-Hospitals Dr. Gräve habe sie in diesem Anliegen sehr unterstützt und auch die Räumlichkeiten in einem Nebengebäude des Krankenhauses zur Verfügung gestellt. Einige Jahre später zog die Gruppe in die Alte Stadtapotheke. Inzwischen ist das Seniorencafé der Villa Winkel ihr Domizil. Die Teilnehmer kommen aus Ochtrup und den umliegenden Orten.

„Ich suchte eine Gruppe, die mich wieder aufrichtet. Wo auch mal gelacht wird. Wo Leute sind, die gut mit ihrer Krankheit leben und Mut machen. Genau das habe ich hier gefunden“, sagt ein Teilnehmer aus Rheine. Vor 15 Jahren kam bei ihm der Schlaganfall über Nacht. „Mein Wecker klingelte und ich wollte aufstehen. Als ich mit meiner Frau redete, klang meine Stimme verwaschen“, sagt er. Die Ehefrau handelte sofort und rief den Notarzt. „Ich hatte eine rechtsseitige Lähmung, jedoch den eisernen Willen, wieder schreiben zu lernen. Mein Enkel hat mir ein Malbuch geschenkt. Darin habe ich noch im Krankenhaus geübt, die Figuren auszumalen. Ich bin natürlich laufend über den Strich gekommen“, schildert er seine damaligen Defizite.

„Es fällt schwer, dass Leben nach dem Schlaganfall zu akzeptieren. Die Selbsthilfegruppe hat mir dabei sehr geholfen“, bemerkt eine andere Teilnehmerin. Alle in dieser Runde haben ihre eigene Krankengeschichte. Dass sie zunächst mit ihrem Schicksal haderten, ist verständlich.

Helga Joost zum Beispiel war jung verheiratet und knappe 30 Jahre, als sich ihr Leben schlagartig änderte. „Ich hatte Wünsche und Zukunftspläne, aber plötzlich war alles hin. Während Gleichaltrige sich auf die Geburt ihrer Kinder freuten und sorglos leben durften, bestimmten Logopädie und Therapien mein Leben. Das tat weh“, beschreibt sie ihre Gefühle, die sie mittlerweile längst überwunden hat. Die anderen in der Runde können das nachvollziehen. Eine Anwesende erzählt, dass sie ein paar Wochen vor der Geburt ihres zweiten Kindes einen Schlaganfall erlitt. Ihre größte Sorge galt dem ungeborenen Baby. „Es kam per Kaiserschnitt gesund zur Welt. Aber ich hatte nicht die Kraft, meine Kleine im Arm zu halten. Meine Schwester hat sie mir die ersten Monate abgenommen.“

Wie diese Frau, so haben auch die übrigen Betroffenen erfahren, dass man sich Schritt für Schritt ins normale Leben zurückkämpfen muss. Das erfordert Ausdauer, Konsequenz und Disziplin. „Man darf nie aufhören, an sich zu arbeiten“, ist Petra Vorgerds Lebensmotto. Nach wie vor kurbelt sie täglich mit gezielten Übungen ihre Feinmotorik an.

Die drei Gründungsmitglieder würden sich wünschen, dass noch mehr Betroffene den Weg in die Selbsthilfegruppe finden. „Leider haben viele eine Scheu davor. Manche fürchten auch, dass sich die Gespräche ausschließlich um die Krankheit drehen“, bedauern sie und erzählen von gemeinsamen Ausflügen, Grillabenden, Weihnachtsfeiern und der zweitägigen Tour nach Bad Zwischenahn anlässlich des 20-jährigen Bestehens.

Beim Besuch des Treffens im Seniorencafé wird schnell klar, dass hier keine Jammergruppe tagt. Es wird viel gelacht, gern gesungen und munter geplaudert. Die Betroffenen motivieren sich gegenseitig. Sie sind der Meinung, dass es sich lohnt zu kämpfen. Weil es sich lohnt zu leben. Auch nach einem Schlaganfall.