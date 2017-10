Zum Beratungsteam am Ochtruper Gymnasium gehören (v.l.) Udo Schwertheim, Julia Geringer (Sozialarbeiterin, Vertretung für Stephanie Attermeier) und Niklas Hoffmann (Beratungslehrer). Ebenfalls zum Team zählt Christina Schwiertz, die sich gerade in Elternzeit befindet. Foto: Katharina Montz

Eigentlich unterrichtet Udo Schwertheim Geschichte und evangelische Religion. Doch der 40-Jährige nimmt am Ochtruper Gymnasium noch eine andere Funktion wahr. Gemeinsam mit weiteren Kollegen bildet er ein Team, das sich die Koordination von Beratung, Schulsozialarbeit und Suchtprävention am Gymnasium auf die Fahnen geschrieben hat.

Von Anne Steven

Eines ist dem Neuenkirchener ganz wichtig: „Ich bin Teil eines Teams. Allein bist du nichts.“ Schwertheim hat allerdings ein Spezialgebiet. Er absolvierte eine Ausbildung zum Notfallseelsorger und die Qualifizierung zum Schulseelsorger. An seiner alten Schule, dem Emsland-Gymnasium in Rheine, leitete er das Krisenteam. Heute organisiert er gemeinsam mit der Schulpsychologischen Beratungsstelle des Kreises Steinfurt Fortbildungen für Lehrer. Eines der Themen: der Notfall Schülersuizid.

Es muss nicht immer gleich ein Amoklauf, wie er beispielsweise 2006 in Emsdetten passierte, sein, um das Krisenteam in Aktion zu versetzen. „Manchmal bekommt man von Kollegen oder einem Mitschüler einen Hinweis, sich um einen bestimmten Schüler zu kümmern“, erzählt Udo Schwertheim von seiner Arbeit. Er bietet dann Gespräche an, klopft ab, ob akut Gefahr für den Schüler oder seine Umgebung besteht und leitet dann gegebenenfalls weitere Schritte ein.

Aber natürlich ist das Krisenteam auch zur Stelle, wenn es beispielsweise einen Suizid oder versuchten Suizid in der Schülerschaft gab. Dann gilt es, mit den Schülern zu sprechen, sie aufzufangen, zuzuhören, Unterstützung anzubieten, schlichtweg für sie da zu sein. „Die Schüler brauchen dann jemanden, bei dem sie sich entlasten können“, beschreibt Udo Schwertheim das Vorgehen. Das Abfangen emotionaler Spitzen gehört ebenfalls dazu. „Ein klassischer Satz ist dann: Das sind normale Reaktionen auf ein unnormales Ereignis.“ Doch solche Fälle gehören definitiv nicht zum Alltag. „Das sind glücklicherweise wirkliche Sonderfälle. Die Spitze des Eisbergs sozusagen“, weiß Udo Schwertheim.

Frühzeitig Hilfe anbieten

Probleme, mit denen sich Beratungslehrer an Schulen in der Regel befassen, seien deutlich kleiner und anderer Natur – zumindest aus Sicht der Lehrer. „Und Ochtrup ist mit Sicherheit kein sozialer Brennpunkt und im Gegensatz zu anderen Gegenden noch moderat“, sagt Udo Schwertheim. Aber es sei natürlich wichtig, frühzeitig Hilfe anzubieten, um zu verhindern, dass sich eine Situation hochschaukle und sich für den Schüler womöglich plötzlich als ausweglos darstelle. Denn oftmals wollten Schüler, die mit einem Suizid drohten, „nicht tot sein, sondern nur der für sie ausweglosen Situation ein Ende machen wollen“, beschreibt Udo Schwertheim.

Doch auch ein ganzes Team von Beratungslehrern könne diese Aufgabe nicht ganz alleine stemmen. „Die Klassenlehrer sind viel näher an den Schülern dran“, weiß der 40-Jährige. Viele Probleme und Sorgen würde gar nicht bis zum Beratungsteam vordringen, weil sie schon vom jeweiligen Klassenlehrer angegangen würden. „Alle leisten hier tolle Arbeit“, lobt der Fachmann. Für die Klassenlehrer sei es allerdings wichtig zu wissen, wo sie Hilfe, Rat und Unterstützung bekommen können. „Dazu sind wir dann wiederum da“, betont Udo Schwertheim. Er sieht sich und seine Kollegen vom Beratungsteam in einer Lotsenfunktion.

Eine solche Schulsozialarbeit sei noch lange nicht an allen Gymnasien in NRW üblich. Auch deshalb sei es wichtig, Fortbildungen für Lehrer zu diesem Thema anzubieten. „Es geht darum, zu vermitteln: Was mache ich, wenn. . .?“, beschreibt der Notfallseelsorger seine Intention. In solchen Fortbildungen erfahren die Lehrkräfte, welche Handlungsoptionen es gibt, welche Dinge sich bewährt haben und wie ein grober Ablaufplan aussehen könnte. Glücklichweise blieben Schülersuizide die absolute Ausnahme. Doch für den Fall der Fälle sind die Lehrer gerüstet.

Reger Austausch unter den Schulen

Alle drei weiterführenden Schulen in Ochtrup stehen übrigens in regem Austausch untereinander und arbeiten eng zusammen. Zudem pflegen die Beratungslehrer und Schulsozialarbeiter intensiven Kontakt zur schulpsychologischen Beratungsstelle des Kreises Steinfurt sowie zu anderen Beratungsangeboten beispielsweise der Diakonie oder der Caritas, zum Jugendamt und auch zu Kliniken wie etwa der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Münster.

Grundsätzlich können sich Schüler und auch Eltern aber auf die Verschwiegenheit der Beratungslehrer verlassen. „Das Vertrauen der Schüler ist die Basis. Sonst würde es nicht funktionieren“, stellt Udo Schwertheim klar.