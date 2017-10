Von Anne Spill

Ui, was für eine Kleckerei: Es ist gar nicht so einfach, Nuss-Nougat-Creme unfallfrei aus dem Glas in eine riesige Rührschüssel zu befördern. Das merken auch die fünf Mädchen, die am Montagmorgen mit viel Eifer in der Küche des Georgsheims hantieren. Doch die Mühe lohnt sich, weiß Nela: „Die Kekse habe ich zu Hause schon einmal gebacken. Die schmecken richtig gut!“ Und davon können sich später auch die über 50 anderen Kinder überzeugen, die nebenan gerade noch basteln, werkeln und spielen.

Die Herbstferien sind angebrochen, und die erste Woche steht im Georgsheim wieder ganz im Zeichen des Kindercafés für Sechs- bis Zehnjährige. Während die Mädchen die Plätzchen in den warmen Ofen befördern, malt eine andere Gruppe Bilder mit Herbstmotiven. In der Fensterbank hinter dem großen Basteltisch stehen Gläser, beklebt mit bunten Blättern. Und um die Ecke geflitzt kommen drei Kinder mit selbst gestalteten Drachen-Masken, passend zum bevorstehenden Halloween-Fest.

Eine Etage höher beugt sich eine Gruppe konzen­triert über Wolle und Strickhilfe, um eine coole Mütze für die kalten Tage anzufertigen. „Da machen auch Jungen gerne mit“, betont Sozialpädagogin Vera Hartmann, die als Mitarbeiterin des Diakonischen Werks im „Freiraum“ beschäftigt ist und das Café mitorganisiert. Genau wie auch die Mädchen gerne mit Holz arbeiten: Im Keller des Georgsheims erstellen einige von ihnen gerade einen Süßigkeiten-Spender.

Offenes Angebot

Wer mal keine Lust hat, besonders kreativ zu sein, der kann auch einfach eine Runde Billard zocken, auf dem Außengelände kicken oder ein Brettspiel ausprobieren. „Wir halten das Angebot bewusst offen“, sagt Vera Hartmann. Die Kinder dürfen spontan entscheiden, was sie den Vormittag über machen wollen – und sofern in den Gruppen Platz ist, können sie gleich loslegen.

Nur bei der Theatertruppe ist das anders: Sie braucht die ganze Woche, um ihr Stück vorzubereiten. Das Ergebnis darf sich die ganze Kinderschar mitsamt Familien am Freitag, dem Abschlusstag, ansehen: Um 12 Uhr bringen die kleinen Schauspieler die „Elterntauschbörse“ auf die Bühne des Georgsheims.