In einer Übersichtsführung in drei Gruppen erkundeten die Ochtruper die Autostadt. Sie ist ein Auslieferungszentrum für Neuwagen, ein Museum und ein Freizeitpark in unmittelbarer Nähe des VW-Werkes. Neben historischen Exponaten präsentieren sich die verschiedenen zum Konzern gehörenden Automarken in eigenen, futuristischen Pavillons.

Mit dem Schiff ging es dann über den Mittellandkanal zur Werksbesichtigung. Eine kleine Bahn fuhr die Heimatfreunde durch die weitläufigen Produktionshallen. Roboter übernehmen zu einem sehr großen Teil die Arbeiten in den verschiedenen Fertigungsbereichen, erfuhren die Ochtruper laut einem Pressebericht. Die Mitarbeiter im Stanz- und Presswerk sowie im Karosseriebau sind zu einem großen Teil nur noch mit Überwachungsarbeiten betraut.

Im Anschluss hatten die Teilnehmer Zeit, die Autostadt auf eigene Faust zu erkunden. Vor der Heimreise ließen die Heimatfreunde bei einer Panoramafahrt auf dem Mittellandkanal die vielen interessanten Eindrücken noch einmal Revue passieren.