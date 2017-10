Der Ortsverein des Roten Kreuzes hat jetzt all jene Blutspender aus Ochtrup geehrt, die ein Jubiläum zu feiern haben. Darunter auch eine besonders fleißige Teilnehmerin: Marlies Seggert hat bereits 125 Mal etwas von ihrem Lebenssaft abgegeben.

Der erste Vorsitzende des DRK in Ochtrup, Christoph Tembrockhaus, überreichte den Spendern eine Ehrennadel sowie eine Urkunde des Blutspendedienstes. „Die Bereitschaft zur freiwilligen Blutspende war schon immer sehr hoch in Ochtrup, und es ist schön, dass dieser Trend schon lange anhält“, sagt er. Zu diesem Erfolg trügen natürlich auch die vielen ehrenamtlichen Helfer bei, welche die vier Blutspende-Wochen und die Sondertermine jedes Jahr ermöglichen.

Neben Marlies Seggert (für 125 Spenden) wurden geehrt:

► Für 100 Spenden: Werner Helling, Reinhold Ilmer, Petra Amshoff und Rolf Kockmann.

► Für 75 Spenden: Berthold Tombült, Markus Grave, Agnes Steinlage, Guido Brink, Thomas Hewing, Jürgen Katerkamp, Gertrud Kuse, Stefan Wolter und Bernhard Tihatmer.

► Für 50 Spenden: Marita Diemon, Thomas Stricker, Melanie Laurenz, Sabine Wahlen, Petra Scheipers, Claudia Schmitz, Stefan Hörstrup, Stefan Schwennen, Marc Thebelt, Rainer Fremann und Michael Klapper.

► Für 25 Spenden: Stephan Holthenrich, Udo Bätker, Maria Eilert, Angelika Kahler, Maik Stiebler, Peter Fontein, Egbert Ransmann, Hedwig Feider, Yvonne Thebelt, Tomasz Mikocik, Peter-Georg Zaun, Gisela Hues-Winter und Jens Gesenhues.►►

Die nächste Blutspende-Woche findet in Ochtrup vom 6. bis zum 9. November statt. Für diejenigen, die den regulären Termin nicht wahrnehmen können, wird zum verkaufsoffenen Sonntag am 29. Oktober ein Sondertermin beim DOC auf die Beine gestellt. Neue Helfer sind willkommen und können sich in der Geschäftsstelle des DRK melden (Telefon 0 25 53 / 97 73 40).