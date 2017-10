Eine gemütliche Runde vor dem Herdfeuer und Live-Bilder aus dem Schweinestall – das will Landwirt Thomas Ostendorf zusammenbringen. Er will einen Raum auf seinem Hof einrichten, in dem Gäste nicht zur zusammensitzen, sondern gleichzeitig durch ein Fenster in einen seiner Ställe schauen können. Für das Projekt sucht er Co-Investoren.

Von Anne Spill

Die besten Gespräche ergeben sich vor dem Herdfeuer. Davon ist Thomas Ostendorf überzeugt. Und wen der Landwirt – neben Freunden und Verwandten – in der heimischen Diele schon alles empfangen hat: Journalisten, Lehrer, Politiker, Aktivisten, Vertreter und Kollegen machten es sich bereits in dem Bauernhaus in der Wester gemütlich. Eine Tasse Kaffee dazu, vielleicht noch ein Plätzchen oder ein Schnittchen: „In wohliger Atmosphäre lässt es sich einfach besser reden“, findet Ostendorf.

Und so war es auch eine dieser entspannten Plauderrunden, in der Thomas Ostendorf kurz vor Weihnachten 2014 eine zündende Idee kam. „Hier bei dir vor dem Herdfeuer sitzen wir immer so schön zusammen“, sagte eine Besucherin damals. „Schade nur, dass man nicht gleichzeitig die Schweine sehen kann.“ Recht hatte sein Gast, fand Thomas Ostendorf – und ihm fiel spontan eine Lösung ein: „Dann verlegen wir das Ganze doch, und zwar ‚auffe Tenne‘!“ Das war der Moment, in dem das gleichnamige Projekt geboren war.

Ein Presseraum gleich neben dem Schweinestall schwebte Thomas Ostendorf vor, der nun Feuer und Flamme war. Die Feiertage waren kaum vorbei, da hielt der findige Landwirt schon die ersten Pläne in der Hand, erstellt von seinem Schwiegervater. Wenige Wochen später hatte er ein Architekturbüro entdeckt, das den Entwurf verfeinerte.

Eine Mappe mit Zeichnungen und Fotos veranschaulicht inzwischen, was Thomas Ostendorf da vor hat: ein Präsentationsraum mit einem schmucken Herdfeuer, dessen Front gleichzeitig als Leinwand für Beamer-Projektionen dient. Gleich daneben ein großes Fenster, das wie ein Erker in den benachbarten Stall ragt. „Einsichten deluxe“, kommentiert Ostendorf mit einem Schmunzeln. Eine Fototapete in einem großen Sitzfenster mit gemütlicher Bank sorgt außerdem für Heimatgefühle („Ich stelle mir als Motiv die münsterländische Parklandschaft vor.“). In einer angegliederten Küche ist Platz für das Catering, und eigene Toilettenräume sind ebenfalls eingeplant.

Je nach Bestuhlung kommen in dem Raum um die 20 Personen unter. Und das könnten längst nicht nur Ostendorfs eigene Gäste sein: Der Landwirt möchte den Raum auch gerne anderen zur Verfügung stellen – Verbänden oder Firmen aus der Branche etwa. Sie könnten dort zum Beispiel Vorstandsrunden oder Workshops abhalten, sich mit Kunden zum Meeting treffen oder ihr Unternehmen präsentieren.

Natürlich nicht ganz gratis. Nutzen kann die Location nur, wer sich an der Finanzierung des Baus – er wird mit etwa 70 000 Euro zu Buche schlagen – beteiligt. Das kann über zwei Modelle geschehen: Wer 5000 Euro gibt, darf den Raum fünf Jahre lang bis zu fünf Mal im Jahr haben. Wer seltener zu Gast sein und weniger tief in die Tasche greifen möchte, zahlt 250 Euro für eine Nutzung. Bis zu fünf solcher Einzeltermine sind möglich. Unterstützen können Interessierte das Projekt allerdings auch durch eine ganz normale Spende, ohne Nutzungsrechte zu erwerben. „Sie investieren dann in die Idee“, erklärt Thomas Ostendorf. Denn das Konzept in dieser speziellen Form sei bisher einzigartig, so der Landwirt. „Das ist schon so eine Art Pilotprojekt.“

Knapp die Hälfte der benötigten Summe hat Thomas Ostendorf schon zusammen. Bis Ende März muss auch der Rest des Geldes da sein – sonst ist die Idee gestorben. Wenn alles nach Plan läuft, starten dann aber die Bauarbeiten. Die Genehmigung liegt schon vor. „Den Fortschritt kann jeder dann über eine Webcam beobachten. Ich möchte das so transparent wie möglich machen.“

Ausgelegt ist das Projekt auf fünf Jahre. Was danach geschieht? „Das weiß ich noch nicht“, gibt der Ochtruper zu. Eines ist für ihn aber klar: „Geld verdienen will ich mit dem Raum nicht.“ Vielmehr gehe es ihm darum, der Kommunikation in seiner Branche neuen Antrieb zu verleihen. „Das ist einfach ganz wichtig für die Landwirtschaft.“ Und die Erfahrung hat einfach gezeigt: Die besten Gespräche ergeben sich in wohliger Atmosphäre. Am besten vor dem Herdfeuer.