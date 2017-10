Größer als je zuvor präsentiert sich der Kreativmarkt der Landfrauen Welbergen/Langenhorst am 18. und 19. November (Samstag und Sonntag) bei „Happens Hof“ in der Oster-Bauerschaft. Ein vielfältiges Angebot des kreativen Schaffens wartet dort auf die Besucher.

Von Irmgard Tappe

Die Palette umfasst Glasschliffarbeiten, Puppenkleider, Perlenketten, Teddybären, Geschnitztes aus Holz, Weihnachtskrippen, Filzarbeiten, Literatur, Malerei, Klöppelarbeiten, Patchwork, Modeschmuck, gebackene Leckereien, Liköre und vieles mehr. 40 Aussteller aus der Region sind mit Kunsthandwerk und Handwerkskunst vertreten. Und am Stand der Landfrauen gibt es wieder die legendären selbst gebackenen Plätzchen und Brote. Ein Café sowie Glühwein, Bratwurst und Reibekuchenstände sorgen für weitere Gaumenfreuden.

„Ein Kreativmarkt in dieser Größe war möglich, weil Familie Köllmann uns zusätzlich zum Saal auch die Festscheune zur Verfügung stellt“, sagt Landfrauenvorsitzende Maria Rotermann.

Die Landfrauen freut das, zumal sie in diesem Jahr ihren 20. Kreativmarkt organisieren. Der runde Geburtstag ist Gelegenheit, zurückzublicken, wie alles begann. Hanni Rauße hatte einst die zündende Idee. „Ich habe immer gern Ausstellungen und Basare besucht. Dabei ist mir der Gedanke gekommen, dass wir Landfrauen auch mal so etwas bieten könnten“, erinnert sie sich. Sie und ihre Mitstreiterinnen wurden aktiv, knüpften Kontakte zu potenziellen Ausstellern und waren gespannt, wie der erste Kreativmarkt in der Festscheune „Zum Kapellenhof“ in Welbergen wohl angenommen würde.

Mit 20 Ständen hätten sie angefangen. Und es sei ein toller Erfolg gewesen. Dennoch hätten viele nicht daran geglaubt, dass sich die Veranstaltung zu einem Dauerbrenner entwickeln würde. „Das macht ihr ein paar Mal, dann schläft das sowieso wieder ein“, zitiert Rauße die Kritiker von damals.

Diese hatten offensichtlich das unermüdliche Engagement der Power-Landfrauen unterschätzt. Denn der Kreativmarkt wuchs stetig und wurde zum Publikumsmagnet für Besucher aus nah und fern. „Als es im Kapellenhof zu eng wurde, zogen wir um in die Vechtehalle nach Langenhorst. Als es dort vor zwei Jahren Terminüberschneidungen gab, konnten wir kurzfristig in die Von-Galen-Schule ausweichen. Und im vergangenen Jahr waren wir erstmals in Ochtrup bei Köllmann“, skizzieren die Landfrauen die verschiedenen Standorte des Marktes.

Präsentieren die Plakate für die 20. Auflage des Kreativmarktes: (v.l.) Mechthild Holtmann, Hanni Rauße und Maria Rotermann. Foto: Irmgard Tappe Präsentieren die Plakate für die 20. Auflage des Kreativmarktes: (v.l.) Mechthild Holtmann, Hanni Rauße und Maria Rotermann. Foto: Irmgard Tappe

Antonia Beel aus Spelle zählt zu den Ausstellern der ersten Stunde. Sie hat sich auf Teddybären aus hochwertigem Material spezialisiert. Jedes Objekt Stich um Stich per Hand genäht. Die Teddys, sagt sie, seien bei den Kreativmarktbesuchern als Weihnachtsgeschenk für Kleinkinder sehr beliebt. „Deshalb verwende ich nur Steiff-Stoffe. Denn mir ist wichtig, dass die Materialien frei von jeglichen Chemikalien sind“, plaudert sie aus ihrem Nähkästchen.

Auf Qualität legt auch die Metelenerin Brigitte Glotzbach Wert. Seit 15 Jahren ist sie mit ihrem selbst angefertigten Perlenschmuck vertreten und hat ebenfalls alle Standortwechsel mitgemacht. Zu den alten Hasen des Kreativmarktes zählt außerdem Autorin Rosemarie Hahn aus Hauenhorst. Mit zwei Gedichtbänden und vier Karten mit individuellen Texten habe sie angefangen und das Angebot von Jahr zu Jahr erweitert, sagt sie.

Nicht zuletzt wegen der perfekten Organisation durch die Landfrauen und der angenehmen Atmosphäre kommen die treuen Aussteller stets gern wieder. Und die Neulinge, die in diesem Jahr erstmals ihren Stand aufbauen, sind schon gespannt, was sie erwartet in dieser großen „Kreativmarkt-Familie.“