Von Irmgard Tappe

Wie zum Beispiel der Gründer des Städtischen Gymnasiums, Werner Brinkwirth. Von 1968 bis 1986 leitete er die Schule. Zur Erinnerung an den geschätzten Direktor trägt heute eine Straße in der Nähe des Gymnasiums seinen Namen. Werner Brinkwirth ist den Ochtrupern – insbesondere den Schulabsolventen seiner Ära und deren Eltern – noch in bester Erinnerung.

Doch wer waren die anderen Bürger Ochtrups, nach denen eine Straße benannt wurde? Wann und wo lebten sie in der Töpferstadt? Was haben sie dort bewirkt? Mit diesen Fragen haben sich Pfarrer em. Ludger Bügener sowie der Heimatvereinsvorsitzende Manfred Schründer und Bruno Kippelt vom Kulturausschusses des Heimatvereins auseinandergesetzt. Pastor Bügener richtet den Fokus auf theologische Persönlichkeiten. An sie erinnern der Pastor-Tigges-Weg, die Professor-Katerkamp-Straße, die Professor-de-Vries-Straße und der Pastor-Hinrichs-Weg.

Bügener erzählt, dass Josef de Vries einige Jahre seiner Kindheit in Ochtrup verbrachte. „Die Familie wohnte am Grünen Weg. Sein Vater war Redakteur beim damaligen Verlag Kirch. Später sei die Familie nach München-Pullach gezogen. „Als junger Theologiestudent“; sagt Bügener, „habe ich mal einen Brief an Professor Josef de Vries geschrieben. Und er hat mir sogar geantwortet. Er erwähnte, dass er sich gern an seine Kindheit in Ochtrup erinnert. Er schickte mir außerdem einige seiner wissenschaftlichen Schriften und ich war überwältigt von der Sprache der Philosophie.“

Auf Bügeners Tisch stapeln sich dicke Bücher und Heimatblätter mit historischem Inhalt. Alles, was in diesen teils schwergewichtigen Wälzern geschrieben steht, handelt von Ochtrups Vergangenheit. Bügener, Kippelt und Schründer richten ihr Augenmerk auf weitere Persönlichkeiten, denen man eine Straße dieser Stadt gewidmet hat. Darunter auch Professor August Gärtner, dem die Ehrenbürgerschaft der Stadt verliehen wurde. In Ochtrup geboren und aufgewachsen, machte Gärtner nach dem Medizinstudium Karriere als Hygienewissenschaftler. Seiner Heimatstadt Ochtrup sei er ein Leben lang verbunden geblieben, erzählen die Heimatfreunde.