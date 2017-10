„Ochtrup feiert“ heißt es am 11. November (Samstag) für Partygänger und Musikfreunde. Fünf Bands sorgen in fünf Lokalen für eine abwechslungsreiche Unterhaltung in gemütlicher Kneipenatmosphäre. Besucher kommen mit einem Eintrittsbändchen in alle Konzerte.

Von Heidrun Riese

Von sanften Akustikklängen über schmissige Popnummern bis zu derben Gitarrenriffs – wer Lust auf vielseitige Live-Musik in gemütlicher Kneipenatmosphäre hat, der sollte sich den 11. November (Samstag) im Kalender vormerken. Dann steigt nämlich „Och­trup feiert“. Ab 21 Uhr treten fünf Bands in fünf Lokalen auf. Und zwar zeitversetzt, um den Partygängern und Musikliebhabern den Besuch mehrerer Konzerte zu ermöglichen. Die Organisatoren versprechen eine lange Nacht mit reichlich Abwechslung und besonderer Stimmung. „Das Flair in den Kneipen ist durch die Live-Musik ganz toll“, weiß Michaela Ammertmann von Kock‘s Wirtshaus durch frühere Veranstaltungen der Reihe, die mittlerweile auf eine mehr als zehnjährige Geschichte zurückblickt.

Und sie unterhalten das Publikum bei der nächsten Kneipennacht:

► Für die sechsköpfige Truppe von „Bag of Culture“ ist es ein Heimspiel. Die aus Och­trup stammende Alternative-Rock-Band mit Marvin Woltering (Gesang), Hendrik Bolle (Gitarre), Leon Kemper (Bass), Benjamin Doedt (Schlagzeug), Lina Lewejohann (Saxofon) und Felix Winter (Piano/Posaune) kündigt für ihren Auftritt in Paddy‘s Irish Pub ein außergewöhnliches Spektrum an, unter anderem mit Indie- und Folk-Einflüssen.

► Zum ersten Mal in der Töpferstadt zu Gast sind „Replay“, die in Kock‘s Wirtshaus die Sounds der 60er, 70er und 80er in handgemachter und eher gitarrenlastiger Form erklingen lassen. Jeder der fünf Musiker der regionalen Formation blickt auf eine jahrzehntelange Bühnenerfahrung zurück. Auf der Setlist stehen Ohrwürmer von Mark Knopfler, Johnny Cash, Cutting Crew, Marius Müller-Westernhagen und anderen Künstlern jener Zeit.

► Alte und neue Songs im Akustik-Gewand präsentieren „Ann & the Poor Boys“ im Haus Schwartbeck. Dabei bedienen sich Annette Hessel (Gesang), Ralf Franke (Gitarre/Gesang) und Peter Baser (Bass/Gesang) in den verschiedensten Bereichen – ihr Repertoire reicht von den Beatles über CCR, Simon & Garfunkel und Sting bis Amy Winehouse, Duffy, Bruno Mars und Amy Macdonald. Die drei Berufsmusiker geben ihr Debüt in Ochtrup.

► Wiederholungstäter in der Töpferstadt sind „Opa kommt!“, die diesmal im P2 Nightlife einheizen. Das Trio in der klassischen Besetzung mit Gitarre, Bass und Schlagzeug hat sich, wie der Name schon vermuten lässt, auf Oldies spezialisiert. Die Songs der Formation sind nach eigenen Angaben mindestens 40 Jahre alt, begeistern jedoch 15-jährige Teenies genauso wie die Generation 55 plus.

► Klassiker und aktuelle Rockhits spielen „Double Neck“ in der Gaststätte Bücker. Die beiden Musiker aus Rheine haben bereits in verschiedenen Bands gemeinsam gearbeitet und sich vor zwei Jahren als Akustik-Duo zusammengetan.