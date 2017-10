Ochtrup -

Regelmäßig führt die Polizei im Kreis Steinfurt Alkohol- und Drogenkontrollen durch – so auch am Montagnachmittag. Die Beamten hielten auf dem Parkplatz Weiner an der B 54 laut einer Pressemitteilung mehr als 100 Fahrzeuge an. Die Bilanz: acht Strafanzeigen, sechs Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und eine Festnahme.