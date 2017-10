Lektüre für Jung und Alt bietet die Ausstellung in der Bücherei in Welbergen. Foto: Bücherei St. Lamberti

„Die Auswahl wurde von der Bonner Borro Medien Gmbh, der Buchhandlung Steffers, Spielwaren Deiters und Expert Ochtrup aus der Vielzahl von Neuerscheinungen ausgewählt“, heißt es in einer Ankündigung. Die Titel könnten auch direkt in der Bücherei bestellt werden. Die Ausstellung, die seit vielen Jahren regelmäßig bundesweit in über 1500 Katholischen Öffentlichen Büchereien im November stattfinde, biete zudem auch die Beratung durch die Büchereimitarbeiterinnen. Der Erlös der Buchbestellungen soll direkt der Bücherei St. Dionysius Welbergen zugute kommen. „Jeder Leser, der seine Bücher und Geschenke über die Bücherei erwirbt, unterstützt somit direkt die Büchereiarbeit in der Gemeinde“, heißt es im Bericht.

Zudem organisieren die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen ab 14 Uhr ein Bücherei-Café mit selbstgebackenem Kuchen. Im Bücherei-Flohmarkt können gebrauchte Bücher, Spiele und CDs im Bücherei-Flohmarkt gekauft werden. Auch von diesem Erlös werden neue Medien für die Bücherei angeschafft. Es werden außerdem die Gewinner des Luftballon-Wettbewerbs beim Pfarrfest bekanntgegeben. Die Prämierung findet um 11 Uhr statt.