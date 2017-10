Sie legte ihn ins Gefrierfach, bestreute ihn mit Salz, badete ihn in Wasser – sogar auf Knien hockte Töpfermeisterin Lisa Eiling-Wilke vor dem Bahnhofsgebäude, um den Abrieb zu testen: Der erste Ochtruper Wegestein musste zahlreiche Tests durchlaufen, bevor er in Serie ging.

Von Anne Spill

Inzwischen existiert er in rund hundertfacher Ausführung, liegt auf dem Gehweg entlang der Laurenzstraße – und weist Besuchern den Weg vom Outlet-Center in Richtung Innenstadt.

„Eine tolle Teamleistung“, lobte Norbert Bierbaum-Hillejan von der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) jetzt bei einem Ortstermin – und skizzierte die Geschichte des Wegesteins von der Idee bis zur Umsetzung. Erstere kam Jürgen Ultee in den Sinn: Ein Wegeleitsystem mit markanten Steinen hatte er schon in anderen Städten gesehen. Warum so etwas nicht auch in Ochtrup einführen? „Wir haben doch das große Glück, dass wir hier Handwerke haben, die uns schon lange begleiten“, sagte Ultee. Wegesteine aus der Ochtruper Töpferwerkstatt – das wäre doch was. Fanden auch die anderen Mitglieder der ISG. Als Ultee seine Idee auf einer Versammlung vorstellte, war der Verein angetan und sagte prompt Unterstützung zu.

Mit Thomas Büchler war dann auch schnell jemand gefunden, der sich in Designfragen auskennt, das Motiv gestaltete und einen Stempel aus Holz schnitzte. Die Umrisse der Lambertikirche zusammen mit vier markanten Häuserfronten – „damit verbinden die Leute etwas“, weiß Lisa Eiling-Wilke. Die Keramikmeisterin übernahm – nach besagten ausführlichen Tests – die Anfertigung der fast 100 Steine aus Westerwälder und Odenwälder Ton, die natürlich allesamt in Handarbeit entstanden sind.

Dabei stimmten sich die Macher immer auch eng mit dem Bauamt der Stadt Och­trup ab. Zum Beispiel in Farbfragen: Dass es nun ein kräftiges Blau geworden ist, dafür ist nicht zuletzt Claudia Werremeier verantwortlich. „Das fällt auf und passt gut zum Regenbogenpflaster“, erläutert die Rathausmitarbeiterin. Apropos Rathaus: Klar, dass auch der Baubetriebshof angepackt hat, als es um das Verlegen der Steine ging.

„Alle haben mitgezogen“, fasste Norbert Bierbaum-Hillejan zufrieden zusammen. Und das Ergebnis könne sich absolut sehen lassen. „Das ist eine echte Bereicherung für Ochtrup“, sind sich die Beteiligten beim Ortstermin einig.

Das gelte im Übrigen nicht nur für die Wegesteine: Mit Unterstützung der ISG wurden jüngst auch die Info-Stelen in der Stadt ergänzt. So informiert eine Säule seit Kurzem vor der Lambertikirche über den Vorgängerbau des sakralen Gebäudes, eine weitere wird demnächst am Stüwwenkopp aufgestellt. „Da müssen die Touristen nicht lange in irgendwelchen Unterlagen blättern, sondern erfahren auf einen Blick Interessantes über diese Stadt“, sagte Norbert Bierbaum-Hillejan.