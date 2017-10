Der „Pastor-Tigges-Weg“ und ein Caritas-Seniorenheim wurden nach ihm benannt: Ferdinand Tigges. Er kam im Jahre 1823 in Oelde zur Welt. Während seiner Zeit als Pfarrer von Och­trup hat er viel bewegt in der Töpferstadt.

Von Irmgard Tappe

„Mit viel Geschick ließ er das jetzige Gebäude der Lambertikirche im gotischen Stil errichten. Dabei setzte er sich gegen heftige Widerstände durch. Denn seitens der Behörden sollte es eine Kirche im neuromanischen Stil werden“, berichtet Pastor Ludger Bügener, der sich mit der Tigges-Vita beschäftigt hat.

Tigges habe außerdem dafür gesorgt, dass die Lambertikirche im Jahre 1895 als erste Kirche der Diözese elektrisches Licht bekam. Dank der Initiative dieses engagierten Pfarrers sei im Jahre 1889 auch der Friedhof „Alte Maate“ an der Dränke entstanden.

Zielstrebig aktivierte Tigges darüber hinaus das religiöse Leben seiner Gemeinde. Zum Beispiel gründete er neben verschiedenen religiösen Vereinen auch den Katholischen Mütterverein (heute kfd).

Außer dem Seelenheil seiner Gemeindeschäfchen lag Pfarrer Tigges auch die wirtschaftliche Entwicklung der aufstrebenden Textilindustriestadt am Herzen. Die Industrialisierung brachte es nämlich mit sich, dass die Bevölkerung ein besseres Einkommen hatte. Der Geistliche wollte die Leute sensibilisieren, dass sie ihre Ersparnisse gewinnbringend anlegen. Da es in Ochtrup zu der Zeit noch kein Geldinstitut gab, kümmerte sich Tigges um die Spargroschen des Volkes. Das Geld, das die Ochtruper ihm anvertrauten, legte der Geistliche zunächst bei der Sparkasse seiner Heimatstadt Oelde an. Gleichzeitig soll er angeregt haben, dass auch Ochtrup eine Sparkasse bekam. Im Jahre 1873/74 war es schließlich soweit und es hieß: „Spare bei der Sparkasse des Amtes Ochtrup.“ Und an dieser Entwicklung soll auch Pfarrer Tigges kräftig mitgewirkt haben.

Pastor Ferdinand Tigges war von 1865 bis zu seinem Tode am 17. November 1892 Pfarrer in Ochtrup.