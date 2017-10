Bis heute halten die beiden Frauen Kontakt – in den ersten Jahren mit Briefen, später mit gegenseitigen Besuchen. Heute ist es dank der modernen Medien deutlich einfacher geworden. Anlässlich des 40. Geburtstages von Heather Urie haben sie sich aber jetzt in Deutschland verabredet.

Beim Schüleraustausch vor 24 Jahren war Christin Wellers bei Familie Urie in Newport (Vermont) untergebracht. Die Ochtruperin habe schon damals sehr viel Interesse an der englischen Sprache gehabt und vom Leben in der amerikanischen Familie sowie der tollen Gegend, die sie nachhaltig beeindruckte, geschwärmt, heißt es in einem Pressebericht des Gymnasiums.

Ihr Entdeckergeist führte sie nach der Schulzeit zunächst nach England und später für 15 Monate nach Florida. „Sie zeigte sich begeistert von dem Zusammentreffen vieler unterschiedlicher Kulturen“, heißt es im Bericht der Schule weiter. 1996 besuchte sie ihre Freundin Heather Urie, die mittlerweile nach San Diego gezogen war. Gerne erinnern sich beide Frauen an das gemeinsame Weihnachtsfest in Vermont zurück.

Drei Jahre zuvor hatte Heather Uries Gegenbesuch mit der amerikanischen Schülergruppe in Ochtrup stattgefunden. Bei ihrem jüngsten Besuch in der Töpferstadt kehrten beide Frauen ans Städtische Gymnasium zurück und schwelgten in Erinnerungen, wie die Schule im Pressebericht schreibt. So habe Christin Wellers ihren alten Klassenraum wiedererkannt, der mittlerweile die Schülerbetreuung 13+ beherbergt. Die Besucherinnen warfen zudem einen Blick in den Informatikraum, die Aula, die heiligen Hallen des Lehrerzimmers, das Elternsprechzimmer, die Beratungsräume und das Selbstlernzen­trum. „Sind die Toiletten nicht mehr draußen im Extragebäude? Und seit wann dürfen die Schüler in der Pause im Gebäude bleiben?“, habe Christin Wellers wissen wollen.

Beide hätten sich mit Begeisterung an ihren damaligen Ausflug nach Berlin und eine Tour am 1. Mai zum Dreiländersee erinnert. „So etwas gab es in Amerika nicht; und Bier für Schülerinnen unter 21 Jahren schon gar nicht“, schreibt die Schule. Im Rahmen ihres Besuchs standen zudem Ausflüge nach Münster, Köln und Bremen auf dem Programm. Außerdem der Stadtpark und die Villa Winkel sowie das Wasserschloss in Welbergen.

Ob es am Ochtruper Gymnasium denn gar keine Security gebe, habe Heather Urie bei ihrem jetzigen Aufenthalt ganz verwundert wissen wollen. Die Lehrer seien froh gewesen, diese Frage verneinen zu können, heißt es im Pressebericht.

Die Amerikanerin wurde von ihrem Vater David begleitet, der im Alter zwischen 19 und 21 Jahren auf der Army-Base in Frankfurt stationiert war. Und auch er habe von Erlebnissen und Erinnerungen aus dieser Zeit in Deutschland berichtet. Sie planen noch Aufenthalte in Münster, Amsterdam, München und Salzburg einzulegen. Außerdem wollen sie Schloss Neuschwanstein besuchen. Doch bevor Vater und Tochter ihr Flugzeug in Richtung Montreal besteigen, will Heather Urie noch einer Leidenschaft frönen: Reibeplätzchen. „I love Reibeplätzchen“, schwärmt sie von ihrer Liebe zu den in Fett gebackenen Kartoffeltalern und freut sich schon auf das Mittagessen bei Familie Wellers.

Aktuell besuchen ebenfalls Schüler des Gymnasiums die USA und lernen dort den „American Way of Life“ in ihren amerikanischen Gastfamilien kennen. „Wer weiß, vielleicht besuchen auch sie in 24 Jahren mit ihrem Gast aus Amerika das Gymnasium. . .“, heißt es im Bericht der Schule abschließend hoffnungsvoll.