Von Anne Steven

Was die Spatzen in der Töpferstadt schon lange von den Dächern pfeifen, geht auch aus dem Immobilienkonzept des Pastoralplans hervor, der nun beim Bistum Münster vorliegt.

„Wir müssen die Marienkirche und das Georgsheim aufgeben“, bestätigte Pfarreiratsvorsitzender Michael Tombült im Gespräch mit dieser Zeitung. Jüngst trugen er und seine Mitstreiter die Planungen den Verantwortlichen vom Gemeindeausschuss im Seelsorgebezirk St. Marien vor. Keine leichte Aufgabe, wie Michael Tombült betonte. Einen konkreten Zeitplan gebe es allerdings noch nicht. Schließlich müsse zunächst geklärt werden, wo künftig das Pfarrzentrum der Kirchengemeinde untergebracht werden soll. Wichtig ist den Verantwortlichen, dass es ein komplett neuer Ort für beide Seelsorgebezirke – St. Marien und St. Lamberti – wird.

Etwa 1,5 Jahre hat der Pfarreirat an einem neuen Pastoralplan gearbeitet. Er stellt die Leitlinien der örtlichen kirchlichen Tätigkeiten für die nächsten Jahre auf. Die Ergebnisse – inklusive des Immobilienkonzepts – sollen am 7. November (Dienstag) in einer Pfarrversammlung vorgestellt werden. Dann wollen Pfarrer Stefan Hörstrup und sein Team konkrete Ideen und Pläne präsentieren. „Der Kirchturm von St. Marien soll als Raum für Gottesdienste erhalten bleiben“, verrät Michael Tombült. Näheres erfahren Gemeindemitglieder sowie alle Interessierten auf der Pfarrversammlung. Beginn ist um 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums an der Lortzing­straße 2.