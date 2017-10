Bei seinem Anblick schlagen wohl die meisten Männerherzen Purzelbäume: Groß steht er da an der Straße, einfach imposant. Der Lack glänzt beerenfarben in der Sonne, die Chromteile blitzen. Ein Traum für alle Trucker-Freunde. Und eine Legende auf der Straße. Der „Saphir“ ist ein Unikat auf vier Rädern. Einer, der 1990 Geschichte geschrieben hat.

Von Susanne Menzel

Nach dem Umbruch im Ostblock hatte der Dorstener Spediteur Hans Delsing den Lkw eigens bei der Firma Iveco als Werbeträger anfertigen lassen, um damit Hilfsgüter nach Russland zu bringen. Die notleidende Bevölkerung hatte den Westfalen veranlasst, Spenden nach Moskau sowie in umliegende Städte zu transportieren.

„Der Truck hat damals eine Stange Geld gekostet“, weiß der heutige Besitzer Hans-Werner Wiegenstein, der das „Kleinod“ vor vier Jahren erworben hat: „So 80 000 D-Mark haben Haube und Lackierung gekostet, rund 280- bis 300 000 Mark die Zugmaschine. Dafür musste der Transporter schon einige Jahre auf den Straßen rollen.“

Die Dorstener Hans Delsing und Norbert Holz gründeten 1992 die „Mr. Trucker Kinderhilfe“ und fuhren von da an regelmäßig zwischen Dorsten und Russland hin und her. Bis Anfang der 2010er Jahre – da wurde der Lkw dann verkauft. „Zunächst hatten ihn nacheinander zwei Schausteller in Besitz. Sie durften aber aufgrund der Umweltauflagen nicht mehr damit in die Städte rein, sodass sie die Maschine irgendwann im Internet zum Verkauf anboten“, erzählt Hans-Werner Wiegenstein. Der 58-Jährige zögerte nicht lange – und holte sich das Gefährt auf den Ochtruper Hof. „Der Truck hatte nach der langen Zeit natürlich einige Gebrauchsspuren. Aber gerade einmal 190 000 Kilometer auf dem Tacho. Das ist für ein Mobil dieser Bauart eigentlich gar nichts“, hatte der Fachmann sofort erkannt. Gemeinsam mit dem Motorclub Ochtrup sollte die Maschine wieder auf Vordermann gebracht werden.

„Da haben wir dann über ein halbes Jahr lang etliche Stunden an Arbeit investiert. Viele von uns sind Handwerker, deshalb hat das auch ganz gut geklappt“, erinnert sich Hans-Werner Wiegenstein. Die Fahrerkabine des „Saphir“ ist fast im Originalzustand erhalten. Mit weißem Leder ausgeschlagen, selbst an der Decke, mit viel Lack und Chrom. „Der Saphir war eine der ersten Zugmaschinen mit halbautomatischem Getriebe. Und mit Radio und Telefonvorrichtung“, zählt der heutige Besitzer auf. Bis man hinter dem Lenkrad Platz nehmen kann, muss man schon einige Stufen in die Höhe klettern – und weiß dann letztendlich, warum sich die Trucker als „Könige der Straßen“ fühlen.

Die beerenfarbene Spezialeffektlackierung des 600-PS-Trucks (mit 600-Liter-

Tankfassungsvermögen und einem Verbrauch von 24 Litern auf 100 Kilometern) wurde aufgefrischt, die High-Pipes erneuert. Und der „Saphir“ bekam einen Auflieger „mit allen Schikanen“. Der Motorclub setzt den Truck heute für Fahrten zu verschiedenen Treffen oder auch zu Fahrten wie zum Nürburgring ein. Im Auflieger versteckt sich das rund 32 Quadratmeter rollende „Hotel“: mit Bar und Küche, mit Schlafkojen, Bad, Dusche und WC. Die Heckklappe lässt sich in eine Sitzgelegenheit verwandeln, oben auf dem Dach ist eine Sonnenterrasse angelegt. „Da bleiben keine Wünsche offen“, grinst Hans-Werner Wiegenstein: „Wenn wir mit dem Gefährt unterwegs sind, werden wir immer erkannt. Der Truck ist bekannt wie ein bunter Hund. Überall auf den Straßen werden wir von anderen Fahrern mit Lichthupe begrüßt. Viele sprechen uns auch direkt an und wollen sich den Lkw anschauen.“

Sogar der damalige Iveco-Chef, der einst das Geld für den Bau des „Saphir“ freigegeben hatte, sei bei einer dieser Gelegenheiten auf sie zugekommen „und wollte noch einmal in der Fahrerkabine Platz nehmen. Ein sehr emotionaler Moment war das für ihn“, berichtet Wiegenstein: „Es hat ihn gefreut, dass die Legende noch lebt.“