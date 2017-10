Das Nähatelier von „Dampfross“ kam gut an. Foto: Anne Spill

In der Lambertischule ratterten diese Woche die Nähmaschinen: Der Verein „Dampfross“ hatte Kinder und Jugendliche zu einem Workshop eingeladen. Das Angebot wurde gut angenommen.

Nicht nur Mädchen, auch Jungen probierten sich im Nähen – alle Plätze im „Atelier“ waren besetzt. „Es standen sogar noch Kinder auf der Warteliste“, berichtete Leiterin Nadine Ewering. Am ersten Tag lernten die Teilnehmer die Maschine mit ihren Funktionen kennen und übten das Einfädeln. Danach fertigten sie schon ihr erstes Machwerk, eine Hülle für Papiertaschentücher, an, und am zweiten Tag erstellten die Jungen und Mädchen ein Lesezeichen sowie ein Portemonnaie. Wegen des regen Zuspruchs plant „Dampfross“ eine Fortsetzung – voraussichtlich als fortlaufendes Angebot.