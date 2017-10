Schon die Landung im portugiesischen Faro war butterweich für die rund 70 Reisenden des Freundeskreises Valverde/Ochtrup auf dem Weg in die spanische Partnerstadt. Ein klares Zeichen, dass man sich in der anstehenden Woche wie auf Engels Flügen getragen fühlen würde.

Von Martin Fahlbusch

Am Flughafen hieß es noch Warten auf eine französische Reisegruppe aus Estaires – dann ging es gemeinsam in Richtung Andalusien. Das Bild, das sich den Ankommenden vor dem Saal der Bruderschaft des Rocio bot, war bewegend und wird in Erinnerung bleiben. In ein warmes Licht getaucht warteten dort ungeduldig rund 100 Gastfamilien, und die Bruderschaftsglocke läutete feierlich. Und dann: Umarmungen, Wiedersehensfreude, neue Bekanntschaften, freundliche Worten, gutes Essen und flüssige Erfrischungen.

Die Gastgeber setzten ein besonderes Zeichen, indem sie den siebenjährigen Sergio Sánchez Delgado ausgewählt hatten, um die Gäste zu begrüßen. Er stellte den europäischen Gedanken, das Treffen von Freunden und die Bemühungen um Frieden in den Mittelpunkt seiner kleinen Ansprache. All das war begleitet von einem nervösen Trippeln auf der Bühne, denn dort warteten ganz viele kleine Mädchen der städtischen Tanzschule „Escuela Municipal de Baile“ auf ihre Auftritte, die dann auch frenetisch beklatscht wurden.

Interkulturelle Arbeit sowie die Probleme und Chancen von Migration auch von Europäern in der ganzen Welt standen an den folgenden Tagen im Fokus. Auf dem Programm zum Beispiel: ein Ausflug in das benachbarte Huelva auf den Spuren der großen Taten von Christoph Columbus, der von der andalusischen Küste aus seine überraschenden Entdeckungsfahrten gestartet hatte. Trotz aller Aktivitäten gab es auch immer wieder Gelegenheiten zum familiären und persönlichen Austausch und zu gemeinsamen Aktivitäten, wobei die deutsche Gruppe mit einem besonderen Pfund wuchern konnte: Mitgereiste Mitglieder des Christlichen Posaunenchores lockerten spontan und spielfreudig so manche Begegnung auf.