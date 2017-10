Von Anne Steven

Bauplätze sind in Och­trup rar, diese Aussage können derzeit wohl alle unterschreiben, die in der Töpferstadt mit der Thematik zu tun haben.

„Wir sind ausverkauft“, gibt Marcel Dünne vom Immobilienzentrum Ochtrup unumwunden zu. Und auch der Wohnungsmarkt habe derzeit wenig zu bieten. „Leer gefegt“ ist der Begriff, den Franz-Josef Niesing vom gleichnamigen Immobilienservice an dieser Stelle wählt.

Marcel Dünne leitet das Immobilienzentrum der Verbund-Sparkasse in Ochtrup. Foto: Anne Steven Marcel Dünne leitet das Immobilienzentrum der Verbund-Sparkasse in Ochtrup. Foto: Anne Steven

Die Nachfrage – querbeet durch alle Altersstufen – sei groß, erzählt Marcel Dünne. Bedingt durch die günstigen Zinsen würden mittlerweile auch viele noch sehr junge Menschen in Ochtrup darüber nachdenken, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, statt zu mieten.

Doch es sind nicht nur Töpferstädter, die sich bei dem Leiter des Immobilienzentrums auf der Suche nach Wohnraum oder einer Kapitalanlage melden. Dünne bekommt Anfragen aus ganz Deutschland, ja sogar aus dem Ausland. Die Töpferstadt sei beliebt, ein spannender Investitionsstandort und das DOC in diesem Zusammenhang nur einer von vielen Faktoren. Die gute Verkehrsanbindung, das Schulsystem vor Ort, so etwas spreche Investoren an. „Ochtrup gilt als sehr familienfreundlich“, erzählt Marcel Dünne. Die Stadt entwickle sich, sei auch bei jungen Leuten gefragt, die beispielsweise in Steinfurt oder Enschede studierten.

Doch eine breite Immobilienvielfalt habe er derzeit nicht anzubieten, betont der Experte. Denn nicht nur Bauplätze, sondern auch gebrauchte Immobilien – Häuser und Wohnungen – seien rar. „Wenn wir etwas im Angebot haben, ist es auch meistens schnell wieder weg“, weiß Marcel Dünne aus Erfahrung. Seine Kollegin Dagmar Gattermann hat festgestellt, dass ihre Kunden – sicherlich auch deshalb – entscheidungsfreudiger geworden sind.

Franz-Josef Niesing hat aktuell genau einen Bauplatz in seinem Angebot. „Und selbst bei dem würden Bewerber auf der Liste erst an dritter Stelle kommen“, beschreibt der Immobilienfachmann die Lage. Derzeit seien zwei weitere Baugebiete in Planung – unter anderem am Langenhorster Weg. Die Stadt sei unheimlich gewachsen und die Nachfrage nach Wohnraum lasse nicht nach. Doch heute würden zahlreiche mittlerweile notwendige Gutachten die Verfahren für neue Baugebiete in die Länge ziehen. Bezeichnend sei zudem, dass bei öffentlichen Auslegungen fast ausschließlich Bedenken und kaum mehr Anregungen geäußert würden. Das wiederum treibe Preise und Mieten in die Höhe. „Das geht übertrieben in die falsche Richtung“, findet der Immobilienfachmann. Als das Baugebiet „An den Wiesen“ noch in den Kinderschuhen steckte, habe der Bauplatz etwa 65 Euro je Quadratmeter gekostet. Am Langenhorster Weg, so schätzt Franz-Josef Niesing, werden die Preise sich im Bereich von 120 Euro pro Quadratmeter einpendeln. „Sonst kriegen wir es nicht gerechnet“, weiß er aus Erfahrung.

Die Bürokratie mit ihren zahlreichen Gutachten ziehe heute Verfahren für neue Baugebiete in die Länge, findet Franz-Josef Niesing. Foto: Anne Steven Die Bürokratie mit ihren zahlreichen Gutachten ziehe heute Verfahren für neue Baugebiete in die Länge, findet Franz-Josef Niesing. Foto: Anne Steven

Etwa ein Drittel der Kosten mache der Preis für den Einkauf der Grundstücke aus, zwei Drittel seien Behördenkosten für Gutachten und dergleichen. Hinzu komme, dass mittlerweile deutliche höhere Preise für Grundstücke verlangt würden – etwa 30 bis 40 Euro je Quadratmeter mehr. Und verkaufen, das wollen nur die Wenigsten, denn das Geld sei eben aktuell nicht viel wert.

Davon kann auch Roland Frenkert ein Lied singen. Der Kämmerer der Stadt Och­trup berichtet von „allgemein schweren Verhandlungen mit Grundstückseigentümern“. Auf der anderen Seite wolle die Stadt Ochtrup dazu beitragen, dass Menschen in Ochtrup wohnen bleiben können.

Aktuell ist die Kommune dabei, neben einigen kleineren Flächen, im Bereich des Buschlandwegs etwa 20 Bauplätze zur Verfügung zu stellen. Das Problem: Die Flächen wurden als Biotop eingestuft. Nun muss zunächst eine entsprechend geeignete Ersatzfläche her. „Da sind wir dran“, verspricht der Kämmerer, kann aber noch nicht sagen, wann es dort weitergeht.

Ebenfalls in der Entwicklung ist ein Baugebiet am Postdamm. Es trägt den Namen Sunnenbrink. In einem ersten Schritt (Wunschtermin 2018) sind dort 34 Bauplätze (Investor) und zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal etwa 25 Plätze (Stadt) geplant.

Derzeit bekommt die Stadt sehr viele Anfragen privater Investoren, die Flächen entwickeln möchten. Doch die Kommune will möglichst alles Schritt für Schritt angehen. Denn sie muss den Bedarf für solche Flächen nachweisen, bevor sie Gebiete weiter entwickeln darf. Deshalb spielt auch das Thema Nachverdichtung eine wichtige Rolle. Denn solange im Innenbereich der Stadt freie und bebaubare Flächen vorhanden sind, sollen nach Vorstellung der Bezirksregierung keine Flächen im Außenbereich zur Wohnbebauung freigegeben werden. Außerdem muss sich die Kommune an bestimmte Vorgaben halten. Dazu gehört beispielsweise, dass die beiden Ortsteile auch weiterhin räumlich voneinander und von Ochtrup getrennt sein müssen. Zudem muss die Landschaft und damit der Wohnwert erhalten bleiben.

Von mitunter schwierigen Verhandlungen mit Grundstückseigentümern berichten Bauamtsleiterin Karin Korten und Kämmerer Roland Frenkert. Von mitunter schwierigen Verhandlungen mit Grundstückseigentümern berichten Bauamtsleiterin Karin Korten und Kämmerer Roland Frenkert.

Allein schon deshalb rege die Stadt zur Nachverdichtung an. „Maßvoll“ ist dabei das Stichwort. Denn darüber, was genau maßvolle Nachverdichtung bedeutet, wird derzeit nicht nur im gleichnamigen Arbeitskreis diskutiert (wir berichteten). Die Sicht der Bürger sei sehr individuell, weiß der Kämmerer. Und Bauamtsleiterin Karin Korten erinnert daran, dass man aus städtebaulicher Sicht auch immer die Gesamtverantwortung für die Stadt im Auge behalten müssen.

Beide freuen sich deshalb, dass im Stadtkern von Och­trup gerade so viel passiert. Gebe es Wohnraum in der Altstadt, sei dies womöglich für Alleinstehende ein Anreiz, in eine Wohnung umzuziehen und dafür beispielsweise ein Einfamilienhaus frei zu machen. „Da kommt Bewegung in die Sache“, freut sich Roland Frenkert.

Die Stadt fördert dieses Prinzip zudem mit dem Programm „Jung kauft Alt“. Dabei wird der Kauf aller Gebäude innerhalb der geschlossenen Ortslage Och­trups sowie den Ortsteilen, die älter als 30 Jahre alt sind, finanziell gefördert. „Darüber hinaus werden unter anderem die Erstellung eines Altbaugutachtens und die Beratung für eine energetische Sanierung gefördert“, informiert die Kommune auf ihrer Homepage.