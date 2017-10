Die Gruppe „De Pättkeslüe“ hat jetzt ihre jährliche Besprechung im Langenhorster Spieker abgehalten. Hauptthemen waren laut einem Pressebericht die Planung zur Feier des 30-jährigen Bestehens der Wandergruppe am 18. November (Samstag) in der Villa Winkel sowie die Planung der Unternehmungen im nächsten Jahr.

Vorgesehen sei unter anderem eine Schnupperwanderung für Jung und Alt. „Hierzu sind alle eingeladen die Lust haben, einmal ab von befestigten Wegen zu wandern“, schreiben „De Pättkeslüe“. Diese Wanderung soll nicht so lang und nicht so anspruchsvoll sein wie gewohnt und später am Tag beginnen.