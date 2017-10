Gut besucht war die diesjährige Eltern-, Betreuer- und Angehörigenversammlung der Caritaswerkstätten Langenhorst. Etwa 120 Personen nahmen an der Veranstaltung im Zweigwerk Steinfurt teil, heißt es in einer Pressemitteilung.

Werkstattleiter Alexander Lürwer eröffnete die Veranstaltung und gab einen kurzen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung und die aktuellen Kennzahlen der Einrichtung. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der behinderten Mitarbeiter und der Personen, die eine berufliche Bildungsmaßnahme in den Werkstätten absolvieren, gestiegen, erläuterte er. Ebenfalls seien die Arbeitsentgelte gesteigert worden. Die Vermittlung von behinderten Menschen in Praktika und Arbeitsplätze in Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen außerhalb der Werkstatt sei auf einem konstant hohen Niveau gehalten worden. Ferner informierte Lürwer über bauliche Veränderungen und Investitionen in Ausstattung und Maschinenpark an den einzelnen Standorten.

Im Anschluss folgte ein Gastbeitrag von Gerold Abrahamczik, der zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) referierte. Selbst Vater eines schwerstmehrfachbehinderten jungen Mannes, engagiert er sich bundesweit als Vertreter für Eltern und Angehörige behinderter Menschen. Er ist Sprecher im Beirat der Angehörigen im Bundesverband Caritas Behindertenhilfe und Psychia­trie und Mitglied im Sprecherkreis der Landesarbeitsgemeinschaft der Angehörigenvertretungen in Caritaseinrichtungen der Behindertenhilfe in Niedersachsen.

Abrahamczik erläuterte ausführlich die Veränderungen, die durch das neue Gesetz auf Menschen mit Behinderungen zukommen. Er erklärte detailliert den genauen Zeitplan der Umsetzung des Gesetzes und zeigte mögliche Verbesserungen und Verschlechterungen aus der Sicht von Angehörigen, Kostenträgern und Einrichtungen für behinderte Menschen, wie Wohnheime und Werkstätten, auf. Er informierte ebenfalls über die Trennung von Leistungen für Menschen mit Behinderung. Ab 2020 wird nach Leistungen der Eingliederungshilfe (Fachleistungen) und Hilfen zum Lebensunterhalt unterschieden.

Gerold Abrahamczik führte an, welch wichtige Rolle Gremien der Eltern- und Angehörigenvertretungen vor der Verabschiedung des Gesetzes eingenommen hätten, und warb dafür, dass Eltern und Angehörige aktiv ihre Interessen einbringen sollten. Zum Schluss erläuterte er, welche Unterstützungsangebote es für Angehörige gibt.

Zum Abschluss der Veranstaltung stellte Tino Eißing den Förderverein der Caritaswerkstätten Lan­genhorst vor. Er informierte über Projekte und Anschaffungen, die über den Förderverein getätigt wurden und den behinderten Mitarbeitern der Werkstätten zu Gute kommen. „Für die Unterstützung des Fördervereins werden immer neue Mitglieder gesucht“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.