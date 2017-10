Er selbst taucht nicht in der Bibel auf. „Aber er richtete sein Leben danach aus“, erläuterte Pastoralreferentin Anna-Maria Trockel, warum die Kinderbibeltage sich dieses Mal um Franziskus von Assisi drehten.

Von Anne Spill

140 Mädchen und Jungen haben sich in der vergangenen Wochen mit dem Heiligen beschäftigt, der im 12. Jahrhundert in Italien geboren wurde und nach dem sich der jetzige Papst benannt hat.

An drei Nachmittagen trafen sich die Grundschulkinder und ihre 40 Betreuer – darunter nicht nur Erwachsene, sondern auch viele ältere Kinder und Jugendliche – mit dem Leben und Wirken des Franziskus auseinander. Ein Gottesdienst am Sonntag bildete dann den Abschluss.

Das Programm, das im zehnten Jahr unter der Federführung von Anna-Maria Trockel über die Bühne ging, folgte wieder einigen Ritualen. Am Anfang jedes Treffens im Foyer der Lambertischule standen ein gemeinsames Gebet, Lieder und eine Szene aus einem Theaterstück. Die Hauptrolle spielte hier, na klar, der heilige Franziskus (Anna Holtmann), der immer wieder in der Bibel nachschlug. Das Thema der entsprechenden Stellen vertieften die Kinder anschließend in Kleingruppen – durchaus auf spielerische und kreative Art.

So bastelten die Teilnehmer zum Beispiel eine Franziskus-Figur, die auch Flaschen öffnen kann, und fädelten ein Tau-Kreuz zusammen. Hier hatten die Beschäftigten der Caritaswerkstätten tatkräftig vorgearbeitet und die einzelnen Elemente erstellt.

Apropos: Viel Unterstützung bekamen die Organisatoren der Kinderbibeltage auch wieder von den Eltern, die zum Beispiel für ein großes Kuchenbuffet sorgten. An dem konnten sich Teilnehmer wie Betreuer in den Pausen stärken. Schließlich war nicht nur der Kopf ganz gehörig gefragt – auch Bewegung stand auf dem Programm. Beim Stationslauf zum Beispiel, bei dem die Kinder am Freitag eine Menge Teamgeist unter Beweis stellten. Denn die Aufgaben, die es hier zu lösen galt, waren nur gemeinsam zu bewältigen.