Viel los war am Sonntag beim Pottbäckermarkt in der Fußgängerzone. Zahlreiche Besucher nutzten den Tag auch für einen Einkaufsbummel durch die Läden der Innenstadt, am Dränkekreisel und im DOC.

Von Irmgard Tappe

„Welch eine schöne Stadt mit einer wunderschönen Kirche“, stellt Kirsten Geisel fest. Die Hutmacherin aus Neuss hat ihren Stand beim Pottbäckermarkt in der Nähe der Lambertikirche. Nebenan beim Bildhauer Harry Lankveld fliegen derweil die Holzspäne. Und schräg gegenüber lässt ein Straßenmusikant „California Blue“ erklingen. Es pulsiert das Leben am Pottbäckersonntag in der Fußgängerzone.

„Guck mal da, die Frau arbeitet an einer alten Nähmaschine“, bemerkt eine Passantin und schaut interessiert zu, wie Monika Scheitz auf einer handgetriebenen Nähmaschine eine Schürze anfertigt. Scheitz ist regelmäßig auf dem Pottbäckermarkt vertreten.

Es sind aber auch neue Gesichter unter den Ausstellern. Zum Beispiel Monika Heyen mit filigranen Schmuckobjekten aus eigenhändig angefertigten Glasperlen. Oder Perihan Kolukisa mit Kunstobjekten aus der Türkei, die durch ihre farbenfrohe Gestaltung ins Auge stechen. „Alles reine Handarbeit“, sagt sie.

„Gewonnen! Ich habe was gewonnen!“, freut sich ein Mädchen über sein Glück bei der Tombola von „Plan International“. Die Verlosung für wohltätige Zwecke weckt das Interesse vieler Besucher. Ebenfalls dicht umlagert ist der Stand des Carl-Sonnenschein-/Ferdinand-Tigges-Hauses. „Das alles haben unsere Bewohner selbst genäht oder bemalt“, erzählt Mitarbeiterin Claudia Lenz und zeigt die kreativen Werke. „Das macht mir so viel Freude“, sagt Agnes Ross. Sie ist eine von den aktiven Seniorinnen, die im Altenheim ihre Leidenschaft fürs Handarbeiten entdeckt haben. Dass die Sachen auf dem Pottbäckermarkt verkauft werden, findet sie gut. „Verdienen wollen wir daran ja nicht. Aber so bekommen wir die Materialkosten wieder herein“, meint die Seniorin schmunzelnd.

Gerade ziehen die Kiepenkerle vom Leineweberverein in fescher Tracht durch die Fußgängerzone. Sie bieten Schnäpskes für die großen Leute zum Aufwärmen. Dass auch die Kleinen ihren Spaß haben, dafür sorgt Ballonkünstler Gerrit. Aus bunten Luftballons zaubert er Figuren nach Wunsch.

Der fünfjährige Benjamin weiß genau, was er will. „Einen blauen Hund, der auch eine blaue Schnauze hat“, sagt er und verfolgt staunend Gerrits Kunstgriffe. „Den schenke ich meiner Mama, weil die im Krankenhaus ist“, verkündet der Kleine strahlend, bevor er mit Oma, Opa und blauem Hund weiterzieht.

Viele Besucher des Pottbäckermarktes nutzen natürlich den verkaufsoffenen Sonntag zum Einkaufsbummel. Sowohl bei den Einzelhändlern in der Fußgängerzone als auch am Dränkekreisel und im Designer Outlet Center (DOC) herrscht reger Betrieb.

VWO-Vorstandsmitglied Alexander Huesmann ist bestens zufrieden mit dem Verlauf. „Die Besucherfrequenz ist gut, das Wetter passt auch, und die Leute haben Lust auf Mode“, bringt er es auf den Punkt.