In seiner Geburtsstadt erinnert ein Straßenschild an den verstorbenen Professor Josef de Vries. Foto: Heidrun Riese

Eine Straße in Ochtrup, an der bis jetzt noch niemand wohnt, trägt den Namen Professor-de-Vries-Straße. Wer war dieser Josef de Vries, der am 3. Januar 1898 als ältester Sohn des Zeitungsredakteurs Wilhelm de Vries und dessen Frau Maria in Ochtrup geboren wurde?

Von Irmgard Tappe

Er war Jesuit und Philosoph, schätzte die Werke von Immanuel Kant und widmete sich der Erkenntnistheorie.

In Ochtrup verbrachte Josef de Vries allerdings nur seine ersten Kindheitsjahre. Danach zog die Familie aus Berufsgründen des Vaters in eine andere Stadt. Dennoch habe de Vries sich auch später noch gern an Ochtrup erinnert, wie er in einem Brief an Pastor Ludger Bügener einmal schrieb.

Als 19-Jähriger trat Josef de Vries dem Jesuitenorden bei. 1922 promovierte er im Fach Philosophie, und am 28. August 1927 empfing er im niederländischen Valkenburg die Priesterweihe. Dort nahm er ab 1929 seine philosophische Lehrtätigkeit auf. Im Jahre 1934 wurde er Professor am Jesuitenkolleg in Pullach bei München. Er war außerdem fast 30 Jahre Dekan der Pullacher Hochschule.

Noch im hohen Alter hielt de Vries Vorlesungen an der Münchener Universität. Er starb im Jahre 1989 im Alter von 91 Jahren in München-Pullach.

In seiner Geburtsstadt Ochtrup erinnert die nach ihm benannte Straße an Josef de Vries. Und vielleicht wird es dort im Zuge einer Hinterlandbebauung irgendwann auch Anwohner geben.