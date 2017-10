Von Irmgard Tappe

„Das wird der letzte Kalender sein, den wir herausbringen“, sagen Barbara Feiden und Chris Tettke. Bei Kuchen und Tee sitzen sie an diesem Nachmittag mit einigen Freunden in der Galerie „Kuns(t)räume“ und stellen das druckfrische Exemplar des Kunstkalenders vor – „gestern-heute-morgen“ haben der Fotograf und die Malerin ihre „Jahres(t)räume 2018“ betitelt. „Damit der Nagel in der Wand auch in Zukunft nicht leer bleibt, haben wir uns dieses Mal für einen immerwährenden Kalender entschieden“, bemerkt Feiden.

Dieses letzte Werk birgt allerdings noch mehr Besonderheiten. Es hat nämlich zwei Titelblätter. „Weil wir uns nicht entscheiden konnten, welchen Motiven wir den Vorzug geben“, bemerkt Tettke. Bei der Motivauswahl sind die beiden Künstler in bekannter Weise vorgegangen. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln haben sie gemeinsame Farbkompositionen geschaffen. Tettke mit der Kamera, Feiden mit Acrylfarbe und Pinsel. Bei den zwölf Kalenderblättern entfiel diese „Qual der Wahl“ allerdings. Die hat das Künstlerduo aus den Titelbildern der vergangenen zwölf Jahre zusammengestellt.

Beim Blättern der Kalenderseiten werden Erinnerungen wach an die erste Ausgabe, den „Jahres(t)räumen 2004“. „Damals war das Projekt als einmaliges Geschenk für unsere Freundin Ruth Kadalie gedacht. Wir haben natürlich nicht erwartet, dass wir so viel damit bewegen würden“, spricht Barbara Feiden die jährliche Aktion und den Gesamterlös in Höhe von 250 000 Euro an. Eine Erfolgsstory der humanitären Hilfe. Denn die gesamte Summe ist in die südostafrikanische Kinderbewegung Children‘s Recource Centre in ( CRC) in Zabalasa geflossen.

„Durch die Erlöse aus den Kalendern konnten viele Projekte im CRC umgesetzt werden“, freut sich Marlies Bauckloh, Vertreterin der Afrika-Gruppe vom Musiktheater „Signale“. Sie hat sich vor Ort schon mehrfach umgesehen und erzählt von neu errichteten Einrichtungen für Säuglinge und Kleinkinder, von Orten zum Spielen, Lachen, Leben und Lernen für die Größeren, von Nachmittagsbetreuung inklusive Hausaufgabenhilfe und Mittagessen, von Workshops für Jung und Alt zu Gesundheits- und Lebensfragen. Außerdem konnten dank der Zuwendungen Ausbildungen finanziert und Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Jahres(t)räume haben bewirkt, dass all diese Träume und noch viel mehr realisiert wurden.

„Wir arbeiten auf Augenhöhe mit dem verantwortlichen Team in Zabalasa zusammen und besprechen die anstehenden Projekte. Dann stecken wir den finanziellen Rahmen ab und erstellen einen Jahresplan mit dem entsprechenden Budget“, beschreibt Bauckloh die Zusammenarbeit mit dem CRC.

„Auch wenn das Kalenderprojekt nun endet, unsere Freundschaften gehen weiter. Und wir werden die CRC auch weiterhin durch Spenden sowie Verkäufe von Postkarten und Gemälden unterstützen“, sind sich Barbara Feiden und Chris Tettke einig.