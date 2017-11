Die „Frauen vor Ort“ Langenhorst haben in den kommenden Wochen viel vor und laden ihre Mitglieder und Interessierte zu den verschiedenen Veranstaltungen ein.

Am Freitag (3. November) nimmt Monika Holtmann die Teilnehmer mit auf eine Entspannungsreise, begleitet von Klangschalen. Anschließend wird gemeinsam eine Tasse Tee vor dem Kamin genossen. Die Fantasiereise beginnt um 19.30 Uhr im Vereinsheim des Sportvereins Langenhorst/Welbergen. Die Kosten betragen fünf Euro pro Person. Anmeldungen nimmt Monika Holtmann noch bis zum morgigen Mittwoch entgegen unter Telefon 0 25 53 / 99 3158. Es wird darum gebeten, eine Decke, Socken, eine Unterlage und eventuell ein kleines Kissen mitzubringen.

Am 24. November (Freitag) laden die „Frauen vor Ort“ zu einem voradventlichen Abend ein. In geselliger und besinnlicher Runde wird gemeinsam die Adventszeit eingeläutet. Die Veranstaltung findet um 17 Uhr im Johanneshaus statt. Anmeldungen nehmen die zuständigen Bezirkshelferinnen entgegen.

Den Weihnachtsmarkt in Düsseldorf besuchen die „Frauen vor Ort“ Langenhorst zusammen mit anderen Interessierten am 9. Dezember (Samstag). Anmeldungen nimmt Christiane Brüffer bis zum 4. Dezember (Montag) unter Telefon 0 25 53 / 9 84 86 entgegen. Die Kosten für die Busfahrt betragen für Mitglieder etwa 18 Euro (gilt auch für Partner). Nichtmitglieder zahlen etwa 20 Euro. Die Abfahrt nach Düsseldorf ist um 12.30 Uhr von der Grundschule in Langenhorst. Die Rückfahrt erfolgt gegen 20 Uhr.