Bayerische Gemütlichkeit in Spanien: Die Gastgeber in Valverde richteten ein Oktoberfest aus. Foto: Martin Fahlbusch

Ein Oktoberfest, eine Weintour, ein Picknick in der Dämmerung, ein Besuch beim „Kreisparlament“: Die Ochtruper Reisegruppe erlebt in Valverde eine ganze Menge.

Von Martin Fahlbusch

Da mussten einige Ochtruper erst gut 2500 Kilometer bis nach Spanien zurücklegen, um in Valverde del Camino ihre westfälisch-bayrische Wandlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Eigentlich war während der Woche des Partnerstädtebesuchs eine „Feria de Cerveza“ (Bierfest) geplant. Was lag da für die andalusischen Gastgeber näher, daraus ein zünftiges Oktoberfest zu stricken – internationale Gerstensaftauswahl inklusive.

Auf dem sonnenüberfluteten Platz am Rathaus, von dem sich am Samstag ein Festzug mit entsprechenden Dirndln und Krachledernen durch die Straßen und Gassen von Valverde schlängeln sollte, erklangen gegen Mittag bereits bierselige Schunkellieder – gespielt vom Christlichen Posaunenchor Ochtrup (CPO). Die konterte die spanische Blasmusikkapelle „Tirachino“ postwendend mit schwungvollen spanischen Weisen.

Keine drei Kilometer entfernt wurde derweil in der Festhalle eine Paella in einer riesigen Eisenpfanne zubereitet. Die großen Holzlöffel, die sich durch die kulinarische Pracht wühlten, erforderten bei der Kochtruppe echte Muskelkraft. Wenn das kein exzellenter andalusisch-bayrischer Cocktail war!

Dass lokale und regionale Eigenständigkeit auch ohne die aktuell heiß diskutierten katalanischen Separationsbemühungen wichtig sind, lernten die deutschen und französischen Besucher beim Empfang der Bezirksvertretung in Huelva, welche die Anliegen der gesamten Region, zu der auch Valverde del Camino zählt, bündelt, um ihnen Gehör und Beachtung zu verleihen. In diesem „Kreisparlament“ sind auch Politiker aus Valverde vertreten.

In der Region spielen übrigens auch sehr unterschiedliche, zum Teil mit Orangen und anderen Früchten fermentierte Weine eine große wirtschaftliche Rolle. Davon konnten sich die Spanienbesucher auf einer Weinroute nach Condado, dem Besuch des dortigen Weinmuseums und bei einer Verköstigung im Weinkeller „Iglesias“, dessen Gebäude früher als Kloster genutzt wurden, umfassend überzeugen.

Und nach all dem lernten vor allem die Ochtruper die segensreichen Vorteile einer entspannenden Siesta kennen und schätzen. Denn im vorbereiteten Programm ging es Schlag auf Schlag. Manchmal musste der direkte Kontakt mit den Gastgebern auf die späten Abend- oder schon Morgenstunden verschoben werden.

Apropos späte Stunde: Beeindruckend war eine Wanderung einer Gruppe von über 150 Spaniern, Franzosen und Deutschen in Kooperation mit der „Asociacion del Patrimonio Valverdeno“ zu prähistorischen Beerdigungsstätten, den Dolmengräbern. In der heraufziehenden Dämmerung gab es dann ein stimmungsvolles Picknick zwischen Bäumen, bis die Nacht kam. Mitglieder der „Asociacion Astronomica Cygnus Valverde“ hatten drei riesige Teleskope in der kleinen Wildnis aufgebaut und ermöglichten nächtliche Ausblicke auf den Sternenhimmel. Die, die den Rückweg zu Fuß im Schein von Taschenlampen wagten, benötigten zwar fast zwei Stunden, erzählten aber später von einem ganz besonders beeindruckenden Erlebnis.