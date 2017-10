Laura Schwering arbeitet derzeit als Freiwillige in einem Kinderheim im südafrikanischen Greytown. Die 28-Jährige, selbst aktive Kickerin, engagiert sich dabei auf besondere Weise für ihre Schützlinge. Sie hat Spenden in Form von Schuhen und Bällen organisiert.

Von Heidrun Riese

Fußball gehörte schon zu ihren großen Leidenschaften, als sie noch in Ochtrup lebte. Mittlerweile hat Laura Schwering ihr Zuhause in Münster. Diesem hat sie jetzt vorrübergehend den Rücken gekehrt, um in Südafrika mit Kindern zu arbeiten – und natürlich Fußball zu spielen. Die 28-Jährige ist zwei Monate lang als so genannter Volunteer, also als Freiwillige, im Greytown Childrens Home tätig.

In der Einrichtung, die etwa zwei Autostunden von der Küstenstadt Durban entfernt liegt, hat die Sozialpädagogin in der kurzen Dauer ihres Aufenthaltes schon viel Gutes bewirkt. Bei der Anreise hatte sie Spenden im Gepäck: Kuscheltiere, Hefte, Stifte – und Fußbälle. „Weil ich mit den Kindern gerne Fußball spielen wollte, habe ich bei Intersport Ochtrup angefragt, ob ich einen Ball bekommen könnte“, berichtet Schwering, die von der Resonanz des Sportartikel-Händlers überwältigt war. Sie erhielt nämlich gleich zehn Exemplare und das Versprechen, dass 50 Paar Fußball- sowie 50 Paar Turnschuhe per Post nachgeliefert würden, weil die nicht mehr in den Spendenkoffer passten. „Fußballschuhe sind hier absoluter Luxus“, macht die 28-Jährige deutlich. Generell sei das mit gescheiten Tretern so eine Sache. „Hier laufen viele Kinder barfuß oder in kaputten Schuhen herum, weil es einfach nicht genügend gibt“, informiert Schwering. „Und wenn ein Schürsenkel reißt, bleibt der Schuh halt offen.“

Ein weiteres Projekt, das die gebürtige Ochtruperin angestoßen hat, ist die Überarbeitung des Spielplatzes. „Der war total kaputt und marode, die Hängebrücke war zum Beispiel nur zur Hälfte mit Holz ausgelegt“, beschreibt sie den Zustand, den sie bei ihrer Ankunft vor eineinhalb Monaten vorfand. Derzeit werden die Reparaturen vorgenommen, die Schwering aus Spenden finanziert. Bevor sie sich in zwei Wochen mit einer Reisegruppe auf einen zweieinhalb Monate langen Erlebnistrip durch neun Länder begibt, hofft sie, die fertigen Gerüste noch streichen zu können. Von dem Geld, das sie bei Familie und Freunden gesammelt hat, hat die 28-Jährige außerdem Kleidung gekauft. Auch die sei Mangelware, wie sie erklärt. „Es gibt immer nur dann etwas Neues, wenn ein Teil kaputt gegangen oder ein Kind herausgewachsen ist. Und dann wird auch nur dieses eine Teil ersetzt.“

Wobei die Sozialpädagogin betont: „So ärmlich, wie man es sich vorstellt, ist es hier nicht, auch wenn man noch viel machen kann.“ Was ihrer Ansicht nach fehlt, ist vor allem Personal. Die 150 Kinder und Jugendlichen zwischen drei und 19 Jahren leben, nach Geschlecht und Alter getrennt, in kleinen Häusern – immer 20, mit nur einer Hausmutter. „Das reicht einfach nicht“, findet Schwering, die ansonsten einen sehr guten Eindruck vom Kinderheim hat, das wie ein kleines Dorf aufgebaut ist. „Es gibt ein Klinikum, in dem zwei Krankenschwestern arbeiten, eine Wäscherei, eine Küche, den Store, in dem die Kleidung ausgegeben wird, eine große Halle, den Spielplatz und einen Pool, außerdem einen eigenen Bus, mit dem die Kinder und Jugendlichen zur Schule gebracht werden.“

Was die 28-Jährige besonders beeindruckt, sind die traditionellen Zulu-Tänze und -Gesänge mit Trommeln und Trachten. „Da bekomme ich immer eine Gänsehaut“, verrät sie. Und die Neugier ihrer Schützlinge. „Die Kinder finden meine Haare faszinierend“, berichtet Schwering, die vor allem mit den Jüngeren arbeitet. „Ihre sind dunkel und kraus, meine sind blond und glatt. Das ist total spannend für sie.“

Obwohl viele der Kinder und Jugendlichen kaum Englisch sprechen, klappe es mit der Verständigung prima. „Es gibt einen sechsjährigen Jungen, Sbonga, der gar kein Englisch kann“, erzählt die Ochtruperin. „Aber wir verstehen uns total gut und haben eine enge Bindung.“

Dieser und die vielen anderen Kontakte, die sie in den vergangenen Wochen geknüpft hat, machen Schwering den Abschied schwer. „Ich werde die Kinder vermissen“, sagt sie. „Mit ihnen zu tanzen und mit ihnen Fußball zu spielen.“