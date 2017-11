Die Bläser des Christlichen Posaunenchores standen in den Startlöchern: Am Nachmittag des Reformationstages hatten sie sich vor der Lutherstatue an der evangelischen Kirche versammelt.

„Noch eine Minute, dann ist es soweit“, sagte Martin Pöhlker mit Blick auf die Kirchenuhr. Um 15.17 Uhr hatte die Stunde geschlagen. Und das nicht nur in Ochtrup. Vor allen protestantischen Kirchen bundesweit setzten zeitgleich die Blasinstrumente ein. Überall erklang das Reformationslied „Eine feste Burg“. Mit dieser Flashmob-Aktion wollten die Kirchengemeinden an Martin Luther erinnern, der am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an das Tor der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt hatte.

Dass der Christliche Posaunenchor in Ochtrup mit dem „Salve de la Misa Riciera“ am Reformationstag noch ein musikalisches Dessert erklingen ließ, lag daran, dass die Bläser in der Nacht zuvor aus Valverde zurück gekommen waren. „Dort haben wir dieses Stück vor der katholischen Kirche als Zeichen der Ökumene gespielt“, erzählte Pöhlker.