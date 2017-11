Am Wochenende findet in der Vechtehalle die Grenzlandgeflügelschau statt. Ausrichter ist der Rassegeflügelzuchtverein Ochtrup. Insgesamt werden etwa 170 Hühner, Tauben und Gänse zu sehen sein. Am Donnerstag waren die drei Preisrichter damit beschäftigt die ausgestellten Tiere zu bewerten.

Von Anne Steven

Zwergenten gibt es dort zwar nicht, dafür aber eine Menge Hühner, Gänse und Tauben. Die Geräuschkulisse ist beeindruckend. Während es die Tauben, Hühner und Gänse bei leisem Gurren und Gackern belassen, glauben die Hähne offenbar, es gehe darum, den lautesten unter ihnen zu ermitteln. „Nee, die Lautstärke fließt nicht in die Bewertung mit ein“, betonen die drei Preisrichter grinsend. Insgesamt gilt es für sie, 170 Tiere zu bewerten. Etwa 20 Züchter kommen aus Ochtrup, die anderen aus Nordhorn, dem Kreis Borken und dem Kreis Steinfurt.

Hermann Zurkuhl hat an diesem Tag 80 Tiere vor der Brust. Der 79-Jährige kam über seinen Vater, der ebenfalls Geflügelzüchter war, zu dem Hobby. Während sein alter Herr allerdings Hühner züchtete, verlegte der Sohn sich auf Tauben. „Ich bin umgestiegen, weil die Tauben deutlich ruhiger sind“, erzählt er und muss lachen, weil im Hintergrund einer der Hähne mal wieder lautstark seine Sicht der Dinge zum Besten gibt. Doch dann widmet Hermann Zurkuhl seine Aufmerksamkeit wieder dem Portugiesischen Tümmler vor ihm. Die Nummer 160 gefällt dem Preisrichter. Nur zwei wünschenswerte, aber bei dieser Taube nur wenig ausgeprägte Merkmale notiert der Ochtruper. Diese Rasse muss einen flachen Kopf, eine kurze gedrungene Körperform, eine aufrechte Haltung haben und die Flügel sollten auf dem Rücken eine geschlossene Fläche bilden. In einem dicken Buch, dem Deutschen Rassetaubenstandard in Farbe, schlägt der Preisrichter, falls nötig, Eigenschaften der jeweiligen Rassen nach. Doch die meisten kennt er auswendig. Schließlich hat er eine dreijährige Ausbildung durchlaufen, in der er einen anderen Preisrichter begleitete.

Nachschlagewerk: Die Merkmale jeder Rasse sind in dem Buch Deutschen Rassetaubenstandard festgehalten. Foto: Anne Steven

Die Nummer 160 kommt wieder in ihren Käfig zurück. 94 Punkte hat Hermann Zurkuhl für das Tier notiert. Ein sehr gutes Ergebnis, wie er findet. Die Taube interessiert das wenig. Sie schüttelt zurück im Käfig ein paar Mal das Gefieder und widmet sich dann wieder ihrem Futternapf.

Nur während der Geflügelschau bleiben die Tiere etwa vier Tage in den kleinen Ausstellungskäfigen. Danach dürfen sie wieder auf die grüne Wiese oder in ihre Volieren. Und wie sind die Preisrichter mit den ausgestellten Tieren zufrieden? „Die Palette ist sehr gut“, fällt das Urteil von Hermann Zurkuhl positiv aus. Solch ein hohes Niveau sei längst nicht bei allen Geflügelschauen der Fall.

Seine eigenen Tiere und die der Ochtruper Vereinsmitglieder darf der 79-Jährige natürlich nicht bewerten. Das übernehmen seine beiden Kollegen. Besonders schwierige Fälle entscheiden die drei Preisrichter gemeinsam. Morgens um 7 Uhr ist die Jury gestartet, bis in den Nachmittag hinein dauern die Bewertungen. Danach kümmern sich die Vereinsmitglieder aus Ochtrup um die Dekoration und richten die Vechtehalle für das Wochenende her. Dann ist die Grenzlandgeflügelschau nämlich für alle Interessierten geöffnet.