Zum Festgottesdienst anlässlich des Reformationsjubiläums kamen am Dienstagabend zahlreiche Gläubige in die evangelische Kirche in Ochtrup. Foto: Katrin Kuhn

Von Katrin Kuhn

„Zwei Dinge werden in diesem Reformationsgottesdienst eine besondere Rolle spielen“, meinte Pfarrerin Imke Philipps am Dienstagabend und hielt dazu ankündigend die in diesem Jahr neu aufgelegte Lutherbibel in die Höhe, die Präses Annette Kurschus anlässlich des Reformationsjubiläums jeder Gemeinde in der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) geschenkt hat.

Die Heilige Schrift, die Luther wieder in die Mitte des christlichen Glaubens gerückt hat, stand auch im Mittelpunkt dieses Abendgottesdienstes in der voll besetzten Ochtruper Kirche.

Und das zweite war – natürlich – die Musik, Herzschlag der Reformation. „So predigt Gott das Evangelium auch durch die Musik“, schrieb der musikbegeisterte Reformator im 16. Jahrhundert. Luthers besondere Wertschätzung der Musik und des geistlichen Gesanges, der erst durch ihn Einzug in den Gemeindegottes-dienst hielt, fand seinen Ausdruck an diesem Abend in einem vielseitigen musikalischen Programm durch den Organisten Detlev Grimm, den Christlichen Posaunenchor, den Chor „fEinklang“ unter der Leitung von Sabine Klups-Baller, Flöten- und Orgelstücke von Christoph Bumm-Dawin und Günter Baller sowie einem Duett für Alt- und Sopranstimmen, das Sabine Klups-Baller und Rita Viefhues vortrugen.

Zwischen den musikalischen Passagen lasen Gemeindeglieder von verschiedenen Orten im Kirchenraum biblische Texte von der Schöpfungsgeschichte bis hin zur Offenbarung des Johannes. Dieser fein abgestimmte Wechsel aus vorgetragenen Bibelworten und Musik, in die auch die Gemeinde immer wieder einstimmte, bildete miteinander ein kunstvolles polyphones Gewebe, das alle Himmelsrichtungen im Kirchenschiff zu umspannen schien.

Im Zeichen von „sola scriptura“ und „sola musica“ setzte dieser schlichte und doch so reich ausgefüllte Gottesdienst damit einen klangvollen Schlusspunkt im Reformationsjubiläum.